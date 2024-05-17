Erkan Yolaç Kimdir? Evet-Hayır Yarışmasının Ünlü Sunucusu Erkan Yolaç Neden Hayatını Kaybetti?

Erkan Yolaç, 1976 senesinde ise Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile dünyaevine girdi. Çiftin Göksu ve Mehmet isminde iki çocuğu oldu.

Yolaç, tüm Türkiye tarafından sevilmesini sağlayan televizyon ve oyunculuk işlerinin yanı sıra eşiyle birlikte bir konfeksiyon atölyesi açarak tekstil işine girdi. Çift, Yolaç Gömlekleri adını verdikleri gömlekleri satışa çıkardılar.