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Erkan Yolaç Kimdir? Evet-Hayır Yarışmasının Ünlü Sunucusu Erkan Yolaç Neden Hayatını Kaybetti?

Erkan Yolaç Kimdir? Evet-Hayır Yarışmasının Ünlü Sunucusu Erkan Yolaç Neden Hayatını Kaybetti?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 14:47

Bir dönemin efsane yarışmalarından olan Evet-Hayır'ın 7'den 70'e gönüllere taht kuran sunucusu Erkan Yolaç, hayatını kaybetti. Sevilen sunucunun acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç'ın asıl mesleği ne? Erkan Yolaç'ın hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Erkan Yolaç Kimdir?

Erkan Yolaç Kimdir?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Edirneli olan ünlü sunucunun babası Mehmet Yolaç, Bulgaristan göçmeniydi. Yolaç, annesi Hikmet Hanım ve kardeşi Faik ile dört kişilik bir ailede büyüdü.

Erkan Yolaç'ın Eğitim Hayatı

Erkan Yolaç'ın Eğitim Hayatı

Küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a göç eden sunucu, lisenin ilk senesini Sait Joseph'de okudu. Daha sonra Kadıköy'de bulunan Kenan Evren Lisesi'ne gitti. Fakat baba Mehmet Yolaç'ın işi sebebiyle aile Kastamonu'ya taşındı. Yolaç ise eğitim hayatına Kastamonu Lisesi'nde yatılı olarak devam etti. 

Lisede, edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anonslarını yapmaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık okudu. Mezun olmasının ardından askere giden sunucu, orduevinde sunuculuk yaptı.

Sunucu Erkan Yolaç'ın Kariyer Yaşamı

Sunucu Erkan Yolaç'ın Kariyer Yaşamı

Babasının ölümünden sonra, Belediye Fen Dairesi'nde çalışmaya başladı. Bu süreçte aynı zamanda Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediye duyurularını da yaptı.

Bu deneyimin ardından Ankara Radyosu'na girerek bayramlara özel eğlence programlarını sundu. 1985 yılında, Londra'da ünlü olan Evet-Hayır yarışmasını Türk televizyonlarında hayata geçirdi.

Erkan Yolaç'ın Eşi ve Aile Hayatı

Erkan Yolaç'ın Eşi ve Aile Hayatı

Erkan Yolaç, 1976 senesinde ise Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile dünyaevine girdi. Çiftin Göksu ve Mehmet isminde iki çocuğu oldu.

Yolaç, tüm Türkiye tarafından sevilmesini sağlayan televizyon ve oyunculuk işlerinin yanı sıra eşiyle birlikte bir konfeksiyon atölyesi açarak tekstil işine girdi. Çift, Yolaç Gömlekleri adını verdikleri gömlekleri satışa çıkardılar.

Erkan Yolaç Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Erkan Yolaç Hangi Filmlerde Rol Aldı?

  • Lekeli Kadın - 1962

  • Muhteşem Serseri - 1964

  • Yılların Ardından - 1964

  • Can Düşmanı - 1964

  • Sevda Yolu - 1973

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Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti: Erkan Yolaç Neden Öldü?

Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti: Erkan Yolaç Neden Öldü?

TRT'nin fenomen yarışması 'Evet-Hayır'ın unutulmaz sunucusu Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti. 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 21.00'de uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kaldırıldığı yoğun bakımda, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

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