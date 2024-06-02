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Hadise, Adının Kerem Bürsin'le Aşk Dedikodusuna Karıştığı Bodrum'daki Pozlarıyla Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Hadise, Adının Kerem Bürsin'le Aşk Dedikodusuna Karıştığı Bodrum'daki Pozlarıyla Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Hadise
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.06.2024 - 18:38

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününü kutlamak için Bodrum'a giden Hadise yaz sezonunu da resmi olarak açtı. Ünlü şarkıcının yeni pozları ise sosyal medyayı ateşe verdi...

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Dillerden düşmeyen şarkıları, güzelliği ve biletleri yok satan konserleriyle gündemden düşmeyen Hadise ne yapsa olay olan ünlülerimizden...

Dillerden düşmeyen şarkıları, güzelliği ve biletleri yok satan konserleriyle gündemden düşmeyen Hadise ne yapsa olay olan ünlülerimizden...

Ünlülerin adeta akın ettiği 77. Cannes Film Festivali'nde iki ayrı kombiniyle boy gösteren ünlü şarkıcının kıyafet tercihleri çok da geçer not almamıştı.

Dönüşte havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcının gergin halleriyle çok konuşulmuştu:

Yeni şarkısı "Hayat Oyunu" ile bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde üzerinde mayolu kostümü varken 10. Yıl Marşı söylemesiyle bir kesim tarafından tepki görmüştü.

Yeni şarkısı "Hayat Oyunu" ile bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde üzerinde mayolu kostümü varken 10. Yıl Marşı söylemesiyle bir kesim tarafından tepki görmüştü.

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Geçtiğimiz günlerde de dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacağı haberi çıkan Hadise'nin kazanacağı para da çenemizi epey yormuştu.

Geçtiğimiz günlerde de dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacağı haberi çıkan Hadise'nin kazanacağı para da çenemizi epey yormuştu.

Detayları da bu haberimizde anlatmıştık:

Gelelim asıl konumuza; bir derginin Bodrum'da düzenlediği etkinlikte 37. yaşını kutlayan Kerem Bürsin'in bu özel gününde birçok ünlü isim vardı. Bunlardan biri de Hadise oldu.

Gelelim asıl konumuza; bir derginin Bodrum'da düzenlediği etkinlikte 37. yaşını kutlayan Kerem Bürsin'in bu özel gününde birçok ünlü isim vardı. Bunlardan biri de Hadise oldu.

Hadise'nin sabaha kadar plajda sohbet edip şarkılar söylediği ekibin içinde bulunan Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddiaları patladı bir anda.

Hadise'nin sabaha kadar plajda sohbet edip şarkılar söylediği ekibin içinde bulunan Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddiaları patladı bir anda.

Aşk haberleri hakkındaki soruları havalimanında yanıtlayan Bürsin,'Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar' diyerek iddaları yalanladı.

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Tüm bunlar da bir yana, ünlü şarkıcı konser maratonuna tam gaz devam ettiği dönemde Bodrum'a gidince yaz sezonunu da açmış oldu.

Tüm bunlar da bir yana, ünlü şarkıcı konser maratonuna tam gaz devam ettiği dönemde Bodrum'a gidince yaz sezonunu da açmış oldu.

Hem çiçek hem de leopar desenli bikinileriyle yine tarzını konuşturan popüler şarkıcı birçok karesini sosyal medyadan paylaştı.

Hem çiçek hem de leopar desenli bikinileriyle yine tarzını konuşturan popüler şarkıcı birçok karesini sosyal medyadan paylaştı.

Birçok pozunu sıralı paylaşan Hadise'nin 7. sırada yer alan siyah-beyaz fotoğrafındaki nazar boncuğu da biraz anlamlı geldi.

Birçok pozunu sıralı paylaşan Hadise'nin 7. sırada yer alan siyah-beyaz fotoğrafındaki nazar boncuğu da biraz anlamlı geldi.

Hadise'nin sadece tek bir gül "🌹" emojisiyle yayınladığı tatil pozları yorum ve beğeni yağdı desek yeridir.

Hadise'nin sadece tek bir gül "🌹" emojisiyle yayınladığı tatil pozları yorum ve beğeni yağdı desek yeridir.

Hadi gelin o yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Hadi gelin o yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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Siz Hadise'nin yaz pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

Siz Hadise'nin yaz pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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