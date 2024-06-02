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İfşasıyla Skandal Yaratan Aslı Bekiroğlu'nun Sevişme ve "Barzo" Tipleri Beğenme Açıklaması Olay Oldu!

İfşasıyla Skandal Yaratan Aslı Bekiroğlu'nun Sevişme ve "Barzo" Tipleri Beğenme Açıklaması Olay Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.06.2024 - 17:44

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz gün Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk oldu. Ünlü oyuncunun 'barzo' ve 'dağ ayısı' denilen erkeklerden hoşlandığını söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

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İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Aşkım Bahardı, Bandırma Füze Kulübü, Benim Tatlı Yalanım, Gülümse Yeter ve Yetiş Zeynep gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu'nun yıldızı Jet Sosyete dizisiyle parladı.

İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Aşkım Bahardı, Bandırma Füze Kulübü, Benim Tatlı Yalanım, Gülümse Yeter ve Yetiş Zeynep gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu'nun yıldızı Jet Sosyete dizisiyle parladı.

Bundan birkaç yıl önce "ifşa" adı altında özel fotoğrafları yasadışı yollarla yayılan Bekiroğlu o dönemden beri pek yeni bir projede yer almıyor.

Bundan birkaç yıl önce "ifşa" adı altında özel fotoğrafları yasadışı yollarla yayılan Bekiroğlu o dönemden beri pek yeni bir projede yer almıyor.

İfşa skandalı sonrası yeni roller almayan genç oyuncunun dizi sektörüne sitemi ise çok konuşulmuştu.

İfşa skandalı sonrası yeni roller almayan genç oyuncunun dizi sektörüne sitemi ise çok konuşulmuştu.

Detayları bu haberimizde vermiştik:

Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten ile Zaten Şov programının konuğu oldu. Ünlü oyuncunun her açıklaması ayrı bir olay oldu desek yeridir.

Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten ile Zaten Şov programının konuğu oldu. Ünlü oyuncunun her açıklaması ayrı bir olay oldu desek yeridir.

Programın kişilik testi bölümünde birçok soruya hayret verici cevaplar veren Bekiroğlu "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyip cevapladı.

Programın kişilik testi bölümünde birçok soruya hayret verici cevaplar veren Bekiroğlu "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyip cevapladı.
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"Oyunculukta sınırım yok. Gerekirse sevişebilirim, gerekmezse de sevişebilirim. Genel olarak sevişebilirim" sorusunda önce kocaman bir kahkaha atıp ardından da "sevişebilirim" yanıtını verdi.

"Oyunculukta sınırım yok. Gerekirse sevişebilirim, gerekmezse de sevişebilirim. Genel olarak sevişebilirim" sorusunda önce kocaman bir kahkaha atıp ardından da "sevişebilirim" yanıtını verdi.

Ardından gelen "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" sorusuna düşünmeden "bayılırım" yanıtını veren Bekiroğlu, "höt diyecek bir erkek" cevabıyla dikkat çekti.

Ardından gelen "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" sorusuna düşünmeden "bayılırım" yanıtını veren Bekiroğlu, "höt diyecek bir erkek" cevabıyla dikkat çekti.

Aslı Bekiroğlu'nun "Bir erkek ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." açıklamasıysa sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Aslı Bekiroğlu'nun "Bir erkek ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." açıklamasıysa sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Öncelikle, ünlü oyuncunun tartışmalara neden olan açıklamasını buraya bırakalım...

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Bozkurt

Konservatuvar bölümü ve oyunculuk eğitimi uzaktan verilebiliyor galiba.

nevertheless

yahu anlatan kişiye de bakarsak doğruluk payı nedir ortaya çıkıyor zamanında yediğin bokları da sen anlat herkes biliyor zaten de neyseee

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