İfşasıyla Skandal Yaratan Aslı Bekiroğlu'nun Sevişme ve "Barzo" Tipleri Beğenme Açıklaması Olay Oldu!

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz gün Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk oldu. Ünlü oyuncunun 'barzo' ve 'dağ ayısı' denilen erkeklerden hoşlandığını söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.