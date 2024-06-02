66 Yaşında Aşkı Bulup Kemal Yıldız'la Evlenen Banu Alkan'dan Küçük Dil Yutturan Anne OIma Açıklaması!
66 Yaşında Aşkı Bulup Kemal Yıldız'la Evlenen Banu Alkan'dan Küçük Dil Yutturan Anne OIma Açıklaması!
Kendisinden yaşça küçük olan biricik aşkı Kemal Yıldız'la sessiz sedasız evlenen Banu Alkan'dan herkesi şoke eden bir annelik itirafı geldi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Türkiye'nin en güzel kadını" olarak anılan Afrodit lakaplı Banu Alkan herkesi şaşırtan açıklamalarıyla gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor.
Uzun bir aranın ardından yeniden yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programıyla geri dönüş yapan Banu Alkan'ın özellikle özel hayat ve cinsellik üzerine söyledikleri de epey konuşulmuştu.
Bülent Ersoy'un programdan ayrıldığı ilk bölümde Safiye Soyman'la dertleşen Afrodit'in "Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden. Ben o gün karar verdim anneciğim istedi. Derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı" itirafı da şaşkına çevirmişti.
Ne demiştik kendisi özel hayatına dair haberlerle de sıkça gündemde: Alkan, Evrim Akın'ın programına konuk olan Banu Alkan 65 yaşında "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıklamasıyla epey büyük ses getirmişti.
Hayatında ilk kez nikah masasına oturan Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis adlı YouTube programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
66 yaşında anne olmaya hazırlandığının minik sinyallerini verip 17 sene önce yumurtalıklarını dondurduğunu söyleyen Banu Alkan "Her an düşünüyorum. Her an böyle bir haber alabilirsin" diyerek yeşil ışık yaktı.
“Babası (Kemal Yıldız 46) genç, 17 yaş fark var. Bana bir şey olursa babası genç o bakar diyorum." diyen Alkan'ın "Bir cesaretle yap Banucuğum yap. Bu adama değer” sözleriyse epey dikkat çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
66 yaşında bebek sahibi olma durumundan bahseden Banu Alkan'ın sözleriyse sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri desteklerken kimileri de "bencillik" dedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın