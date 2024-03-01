Bunda da mı Parmağın Var Bacım? Banu Alkan, "Ünlü Bir Şarkıcı Yüzünden" Anne Olamadığını Açıkladı!
Bunda da mı Parmağın Var Bacım? Banu Alkan, "Ünlü Bir Şarkıcı Yüzünden" Anne Olamadığını Açıkladı!
Banu Alkan'ın Dünya Güzellerim Masada'nın yeni bölümünde yaptığı annelik itirafında taşı kime attığı merak edildi, akıllara tek isim geldi!
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Bilmeyeniniz, hatırlamayanınız yoktur. 2017 yılında Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın Burcu Esmersoy sunuculuğuyla dünyayı dolaştığı program Dünya Güzellerim, büyük ses getirmişti.
Eski bölümlerini hala milyonların izlediği Dünya Güzellerim'in geçtiğimiz aylarda farklı bir konseptle geri döneceğini duyunca epey heyecanlanmıştık haliyle!
Dünya Güzellerim Masada, tam gaz başladı. Bölümleri milyonlar izledi, gündemi değerlendiren ve dedikodunun hasını yapan üçlünün sohbeti fena sardı.... Fakat final dedikoduları fazla hızlı yayıldı.
Derken Bülent Ersoy'dan konuya dair bir açıklama geldi, Diva programdan kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.
Safiye Soyman ve Banu Alkan ise yollarına Divasız devam ettiler. Son birkaç bölümde Safiye Soyman'ın evinde çay eşliğinde gün sohbetine evrilen program, Diva'nın eksikliğine rağmen gördüğü ilgiyi kaybetmedi.
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Geçtiğimiz saatlerde ise son bölümden bir kesit sosyal medyada hızla yayıldı! Ünlü bir şarkıcı yüzünden anne olamadığını belirten Banu Alkan'ın bahsettiği kişi Safiye Soyman'ın en yakın arkadaşı olunca, işler bir tuhaflaştı tabii 😂
"Bügün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden. Ben o gün karar verdim anneciğim istedi. Derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı. O bebeğin zaten mutlaka gazabına uğrayacaklardır!" açıklamasında bulunan Banu Alkan "O gün ayırdılar bizi" dedi.
Magazine hakim olanlar hatırlayacaktır, akıllara tek isim geldi tabii. Safiye Soyman'ın kıymetlisi, Türkiye'nin bacısı Seda Sayan...
Kısaca bir hatırlatalım! Bir dönem televizyon ekranlarında Banu Alkan ile Murat Taşdemir'in ilişkilerini konu alan ve “Aşk Evi” isimli bir program vardı hatırlarsanız!
Banu Alkan ve Murat Taşdemir'in tuhaf ve popüler aşkına o zamanlar tanıklık etmiştik. Hatta Murat Özdemir, canlı yayında Banu Alkan'a attığı tokatla hafızalara kazınmıştı...
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Bu aşk beklendiği üzere olaylı bitmişti. Ve ta 2010 yılında Banu Alkan, bu aşkın faturasını Seda Sayan'a kesmişti!
Hatta videosunu da bırakalım buyurun 👇
Asıl meseleye dönersek, Banu Alkan'ın taşının kime olduğu gayet barizdi. Durumu bildiğinden konuyu nasıl değiştiririm diye bocalayan Safiye Soyman, "tüp bebek niye yapmadın?" diye sorarak konudan tamamen bağımsız bir yorum getirmeyi seçti ve beyin yaktı.
Sizi önce Banu Alkan ve meseleyi kavrayınca ne dediğini şaşıran Safiye Soyman'ın sohbetiyle 👇
Sonra da yorumlarla baş başa bırakalım! 👇
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