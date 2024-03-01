Bunda da mı Parmağın Var Bacım? Banu Alkan, "Ünlü Bir Şarkıcı Yüzünden" Anne Olamadığını Açıkladı!

Müge ve Gülşen'in programına katılan Banu Alkan, meseleyi şu şekilde anlatmıştı;

'Seda Sayan Bizans entrikaları döndürdü, günahı çok. O iyi bilir. Bizi barıştırmaya çalışırken nafaka ödediği kadını oraya alması falan, reyting için birçok entrika döndü o zamanlarda. Ben yokken orada ne işi var Murat Taşdemir’in Sayan’ın programında, oyuncu değil, bir şey değil. Sayan, Murat Taşdemir’e ‘Nafaka ödediği kadını git al gel’ dedi ve ona gelinlik giydirdi. Reyting için para karşılığında Murat Bey’e ve o kadına para ödendi”