Hande Erçel'in İlk Sanat Eserinden Çakırkeyif Şeyma'ya 1 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in İlk Sanat Eserinden Çakırkeyif Şeyma'ya 1 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın, yine günü atarını giderini yapmadan kapamadı.
Eril enerjiyle kafayı bozan Kerimcan Durmaz, yeni imajıyla tesbihli fotoğrafını paylaştı.
Hadise, konser için Bakü'ye uçtu.
Hande Erçel, baş koyduğu yeni yolda ilk defa sergiye çıkan sanat eserini takdire sundu.
Yenenler ailesi kayak tatiline çıktı.
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En yakın arkadaşıyla Paris'te keyif çatan Danla, Ala Tokel'in kombinini yorumladı.
Bergüzar Korel, Düğüm dizisinin çekimlerinde kızıyla anısını anlattı.
Doğum gününe 20 gün kalan İrem Derici, halka duyuru geçti.
Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi, farklı pozlar denedi.
Yasemin Tatlıses, ikizlerinin 40'ını uçurdu.
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Zeynep Bastık, yeni anne olan köpeğinin emzirdiği anları gösterdi.
Odasına döndüğünü bildiren Şeyma Subaşı, "biraz sarhoşum" duyurusu yaptı.
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