Polatgiller'e Yeni Şok: Yüzünün Yakıldığını İddia Eden Müşteri Dava Açtı, Dilan Polat'ın Hapsi İsteniyor!

Tutuklanmasından 3 ay önce yaptığı savunmayla dikkat çeken Dilan Polat'ın 'Türkiye'de birçok yardım vakıf projesine öncülük ettiğim için insanlar benden yardım talebinde bulunuyor. İşyerinde de birçok müşterim para alabilmek için bu tarz başvurularda bulunmaktadır. Şikayetin bu amaçla yapılmış olduğunu düşünüyorum' demesi ise tartışma yarattı.