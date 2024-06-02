Polatgiller'e Yeni Şok: Yüzünün Yakıldığını İddia Eden Müşteri Dava Açtı, Dilan Polat'ın Hapsi İsteniyor!
Polatgiller'e Yeni Şok: Yüzünün Yakıldığını İddia Eden Müşteri Dava Açtı, Dilan Polat'ın Hapsi İsteniyor!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi. Ataşehir'deki güzellik merkezinde yaptırdığı işlem sırasında yüzü yanan bir müşteri şikayetçi oldu. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Dilan Polat ve bir çalışanı hakkında hapis isteniyor.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan dolayı 4 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın günden güne genişleyen dosyası büyük bir merakla takip ediliyor.
Daha önce komşularıyla yaşadıkları kavga ve başta Banu Parlak olmak üzere birçok fenomenle adliyelik olan Polatgiller'e yeni bir kötü haber daha geldi! Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Ataşehir'de bulunan Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne giden 44 yaşındaki Sibel G. 2021 yılında 'berces' adıyla bilinen lazerle cildin soyularak yenilendiği bir işlem yaptırdı.
Kasım ayında yaptırdığı işlem sonrası yüzün yandığı ve kızarıkların oluştuğu öne sürülen müşteri Dilan Polat'tan "bu dönemde kızarıklık oluşumunun normal olduğunu ve kendisinden günlük fotoğraf atması istediğini" şeklinde cevap aldığını belirtti.
Tek seansta sorunun hallolacağını belirten Dilan Polat, 2022'de müşterisine tekrar berces işlemi uyguladı. Konya'ya dönen müşterinin yüzündeki lekelerde ise herhangi bir iyileşme olmadı.
Lekeleri kremle de iyileşmeyen kadın soluğu savcılıkta aldı. Adli Tıp Kurumu, soruşturma kapsamında müşterinin her iki yanağında da 9 santimetre büyüklüğünde cilt lekeleri olduğunu tespit etti.
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Medikal estetisyen bilirkişi de konu hakkında, bu işlemin yetkisiz işlem olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, ise müşterinin yüzüne uygulanan işlemin ancak doktorlar tarafından yapılabileceğini belirttti.
Dilan Polat ve çalışanı Damla K. hakkında "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplamda 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.
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