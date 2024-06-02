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Polatgiller'e Yeni Şok: Yüzünün Yakıldığını İddia Eden Müşteri Dava Açtı, Dilan Polat'ın Hapsi İsteniyor!

Polatgiller'e Yeni Şok: Yüzünün Yakıldığını İddia Eden Müşteri Dava Açtı, Dilan Polat'ın Hapsi İsteniyor!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.06.2024 - 13:20

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi. Ataşehir'deki güzellik merkezinde yaptırdığı işlem sırasında yüzü yanan bir müşteri şikayetçi oldu. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Dilan Polat ve bir çalışanı hakkında hapis isteniyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan dolayı 4 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın günden güne genişleyen dosyası büyük bir merakla takip ediliyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan dolayı 4 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın günden güne genişleyen dosyası büyük bir merakla takip ediliyor.

Daha önce komşularıyla yaşadıkları kavga ve başta Banu Parlak olmak üzere birçok fenomenle adliyelik olan Polatgiller'e yeni bir kötü haber daha geldi! Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Ataşehir'de bulunan Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne giden 44 yaşındaki Sibel G. 2021 yılında 'berces' adıyla bilinen lazerle cildin soyularak yenilendiği bir işlem yaptırdı.

Daha önce komşularıyla yaşadıkları kavga ve başta Banu Parlak olmak üzere birçok fenomenle adliyelik olan Polatgiller'e yeni bir kötü haber daha geldi! Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Ataşehir'de bulunan Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne giden 44 yaşındaki Sibel G. 2021 yılında 'berces' adıyla bilinen lazerle cildin soyularak yenilendiği bir işlem yaptırdı.

Kasım ayında yaptırdığı işlem sonrası yüzün yandığı ve kızarıkların oluştuğu öne sürülen müşteri Dilan Polat'tan "bu dönemde kızarıklık oluşumunun normal olduğunu ve kendisinden günlük fotoğraf atması istediğini" şeklinde cevap aldığını belirtti.

Kasım ayında yaptırdığı işlem sonrası yüzün yandığı ve kızarıkların oluştuğu öne sürülen müşteri Dilan Polat'tan "bu dönemde kızarıklık oluşumunun normal olduğunu ve kendisinden günlük fotoğraf atması istediğini" şeklinde cevap aldığını belirtti.

Kızarıkların kahverengi izlere dönüştüğünü gören kadın, uygulamanın üzerinden geçen 3 ayın ardından Dilan Polat tarafından İstanbul'a çağırıldı.

Tek seansta sorunun hallolacağını belirten Dilan Polat, 2022'de müşterisine tekrar berces işlemi uyguladı. Konya'ya dönen müşterinin yüzündeki lekelerde ise herhangi bir iyileşme olmadı.

Tek seansta sorunun hallolacağını belirten Dilan Polat, 2022'de müşterisine tekrar berces işlemi uyguladı. Konya'ya dönen müşterinin yüzündeki lekelerde ise herhangi bir iyileşme olmadı.

Üzerinden aylar geçen tedaviden sonra iyileşme belirtisi göstermediği için yeniden merkeze giden müşteri bu sefer de Damla K. isimli çalışanla görüştü. Çalışan da mağdur müşterisine leke tedavisi olarak adlandırılan 'cosmelan' işlemi uygulayıp krem verdi.

Lekeleri kremle de iyileşmeyen kadın soluğu savcılıkta aldı. Adli Tıp Kurumu, soruşturma kapsamında müşterinin her iki yanağında da 9 santimetre büyüklüğünde cilt lekeleri olduğunu tespit etti.

Lekeleri kremle de iyileşmeyen kadın soluğu savcılıkta aldı. Adli Tıp Kurumu, soruşturma kapsamında müşterinin her iki yanağında da 9 santimetre büyüklüğünde cilt lekeleri olduğunu tespit etti.

Tutuklanmasından 3 ay önce yaptığı savunmayla dikkat çeken Dilan Polat'ın 'Türkiye'de birçok yardım vakıf projesine öncülük ettiğim için insanlar benden yardım talebinde bulunuyor. İşyerinde de birçok müşterim para alabilmek için bu tarz başvurularda bulunmaktadır. Şikayetin bu amaçla yapılmış olduğunu düşünüyorum' demesi ise tartışma yarattı.

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Medikal estetisyen bilirkişi de konu hakkında, bu işlemin yetkisiz işlem olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, ise müşterinin yüzüne uygulanan işlemin ancak doktorlar tarafından yapılabileceğini belirttti.

Medikal estetisyen bilirkişi de konu hakkında, bu işlemin yetkisiz işlem olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, ise müşterinin yüzüne uygulanan işlemin ancak doktorlar tarafından yapılabileceğini belirttti.

Dilan Polat ve çalışanı Damla K. hakkında "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplamda 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.

Dilan Polat ve çalışanı Damla K. hakkında "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplamda 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.

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