Çocuğunu Öne Süren Pedro de Noronha Boşandığı Eşi Tülin Şahin Hakkındaki Sözleriyle Tartışma Yarattı!

'Çocuk psikoloğu olmayabilirim ama ben ve iyi kalpli herkes, annenin sana yaptığının en temel insan haklarının ihlali olduğunu görebilir. Gelecekte onu benim ve kardeşlerin hakkında sorguladığında, onun seni besleyebileceği tek şey yalan olacakken baban ise şimdiye kadar yaptığı ve deneyimlediği her şeyi sağlam delillerle destekleyip kanıtlayabilecek.'