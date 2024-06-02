Çocuğunu Öne Süren Pedro de Noronha Boşandığı Eşi Tülin Şahin Hakkındaki Sözleriyle Tartışma Yarattı!
Çocuğunu Öne Süren Pedro de Noronha Boşandığı Eşi Tülin Şahin Hakkındaki Sözleriyle Tartışma Yarattı!
Tülin Şahin, sessiz sedasız evlendiği Portekizli Pedro de Noronha ile epey olaylı bir evlilik yaşamıştı. Şiddet iddialarının konuşulduğu evlilik bitse de ikili arasındaki gerilim bir tırmanarak devam etti. Kızını görmek için İstanbul'a gelen Noronha'nın yazdıkları ise sosyal medyada tartışma yarattı.
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2005 yılında Memet Özer'le nikah masasına oturan Tülin Şahin'in 12 yıllık evliliği 2017 yılında boşanmayla son bulmuştu.
Ünlü manken 2018 yılında yeni bir aşka yelken açarak Portekiz asıllı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Yeni aşkıyla sessiz sedasız evlendiği konuşuluşan Tülin Şahin'in emzikli fotoğraf paylaşarak hamileliğini duyurması da herkesi şaşkına çevirmişti.
İkilinin 2019 yılının Kasım ayında Siena Leyla adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ne olduysa işte bu noktadan sonra oldu...
Ünlü iş insanı Noronha, Tülin Şahin'in bebeğiyle görüşmesine engel olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Bu şikayetin ardından ünlü çiftin evli olmadığı ortaya çıkmıştı.
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Ünlü mankenle yolları ayrılan Pedro de Noronha bu süreçten sonra sosyal medya hesabından sıklıkla Tülin Şahin aleyhine paylaşımlar yapmıştı. Şahin ise bu iddialara sessiz kalamamıştı.
"Hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu." gibi ifadeler kullanan Tülin Şahin'in açıklamaları ise yürek sızlatmıştı.
Tülin Şahin'le aralarındaki suların her geçen gün daha da dalgalandığı ünlü iş insanı, 2.5 yıl sonra kızı Siena Leyla’yı görmek için İstanbul'a geldi.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından bir bir anlatan Pedro de Noronha şu ifadeleri kullandı:
"Acı tatlı bir gündü, çünkü annen seni görmeme rağmen yüzünü göremem için seni bir yüz maskesi ile getirmeye karar verdi… Nasıl göründüğünü hala bilmiyorum… ve senin maskeyi çıkarmana izin vermedi. Peki. Amaç buydu. Bu açıkça görülüyor."
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"Genç ve güzel bir ruhun yetişkinlerin sorunlarına maruz kalması için henüz çok erken. Bir gün, masumiyetimi kanıtlayan elimdeki tüm kanıtları ve annenin, beni incitmek amacıyla seni nasıl silah haline getirdiğini göreceksin. Çünkü annen bana zarar vermesinin tek yolunun sen olduğunu biliyor."
"Anneciğin hayatına devam edip mutluluğu bulmaya çalışamaz mı? Sevgi dolu bir babaya sahip olmana ilişkin temel insan hakkını kaç yıl daha istismar etmeye devam edecek?"
"Sana iyi şanslar diliyorum, beni kızdırmıyorsun, kendi yaşadıkların için beni üzüyorsun, gerçekten zor şeyler olmalı.."
Pedro de Noronha'nın bu açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları arasında bir tartışma başladı.
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