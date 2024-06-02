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Çocuğunu Öne Süren Pedro de Noronha Boşandığı Eşi Tülin Şahin Hakkındaki Sözleriyle Tartışma Yarattı!

Çocuğunu Öne Süren Pedro de Noronha Boşandığı Eşi Tülin Şahin Hakkındaki Sözleriyle Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.06.2024 - 16:36

Tülin Şahin, sessiz sedasız evlendiği Portekizli Pedro de Noronha ile epey olaylı bir evlilik yaşamıştı. Şiddet iddialarının konuşulduğu evlilik bitse de ikili arasındaki gerilim bir tırmanarak devam etti. Kızını görmek için İstanbul'a gelen Noronha'nın yazdıkları ise sosyal medyada tartışma yarattı.

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2005 yılında Memet Özer'le nikah masasına oturan Tülin Şahin'in 12 yıllık evliliği 2017 yılında boşanmayla son bulmuştu.

2005 yılında Memet Özer'le nikah masasına oturan Tülin Şahin'in 12 yıllık evliliği 2017 yılında boşanmayla son bulmuştu.

Ünlü manken 2018 yılında yeni bir aşka yelken açarak Portekiz asıllı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü manken 2018 yılında yeni bir aşka yelken açarak Portekiz asıllı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yeni aşkıyla sessiz sedasız evlendiği konuşuluşan Tülin Şahin'in emzikli fotoğraf paylaşarak hamileliğini duyurması da herkesi şaşkına çevirmişti.

Yeni aşkıyla sessiz sedasız evlendiği konuşuluşan Tülin Şahin'in emzikli fotoğraf paylaşarak hamileliğini duyurması da herkesi şaşkına çevirmişti.

İkilinin 2019 yılının Kasım ayında Siena Leyla adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ne olduysa işte bu noktadan sonra oldu...

İkilinin 2019 yılının Kasım ayında Siena Leyla adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ne olduysa işte bu noktadan sonra oldu...

Ünlü iş insanı Noronha, Tülin Şahin'in bebeğiyle görüşmesine engel olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Bu şikayetin ardından ünlü çiftin evli olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü iş insanı Noronha, Tülin Şahin'in bebeğiyle görüşmesine engel olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Bu şikayetin ardından ünlü çiftin evli olmadığı ortaya çıkmıştı.
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Ünlü mankenle yolları ayrılan Pedro de Noronha bu süreçten sonra sosyal medya hesabından sıklıkla Tülin Şahin aleyhine paylaşımlar yapmıştı. Şahin ise bu iddialara sessiz kalamamıştı.

Ünlü mankenle yolları ayrılan Pedro de Noronha bu süreçten sonra sosyal medya hesabından sıklıkla Tülin Şahin aleyhine paylaşımlar yapmıştı. Şahin ise bu iddialara sessiz kalamamıştı.

"Hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu." gibi ifadeler kullanan Tülin Şahin'in açıklamaları ise yürek sızlatmıştı.

"Hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu." gibi ifadeler kullanan Tülin Şahin'in açıklamaları ise yürek sızlatmıştı.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Tülin Şahin'le aralarındaki suların her geçen gün daha da dalgalandığı ünlü iş insanı, 2.5 yıl sonra kızı Siena Leyla’yı görmek için İstanbul'a geldi.

Tülin Şahin'le aralarındaki suların her geçen gün daha da dalgalandığı ünlü iş insanı, 2.5 yıl sonra kızı Siena Leyla’yı görmek için İstanbul'a geldi.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından bir bir anlatan Pedro de Noronha şu ifadeleri kullandı:

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından bir bir anlatan Pedro de Noronha şu ifadeleri kullandı:

'Bugün özel bir gündü, seni Ekim 2021’den bu yana ilk kez gördüm. Ne kadar büyümüşsün canım bebeğim.'

"Acı tatlı bir gündü, çünkü annen seni görmeme rağmen yüzünü göremem için seni bir yüz maskesi ile getirmeye karar verdi… Nasıl göründüğünü hala bilmiyorum… ve senin maskeyi çıkarmana izin vermedi. Peki. Amaç buydu. Bu açıkça görülüyor."

"Acı tatlı bir gündü, çünkü annen seni görmeme rağmen yüzünü göremem için seni bir yüz maskesi ile getirmeye karar verdi… Nasıl göründüğünü hala bilmiyorum… ve senin maskeyi çıkarmana izin vermedi. Peki. Amaç buydu. Bu açıkça görülüyor."

'Beni gördüğünde verdiğin tepki tam da beklediğim gibiydi. Açık yürekli herhangi bir çocuğun, ebeveyni tarafından birinden nefret etmesi için zihinsel olarak manipüle edilmesi durumunda vereceği tepkinin aynısı. Güzel küçük kalbinin son birkaç yıldır beslendiği yalanları ancak hayal edebiliyorum. Şunu bil ki sevgili Siena, bunların hiçbirinin senin hatan değil.'

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"Genç ve güzel bir ruhun yetişkinlerin sorunlarına maruz kalması için henüz çok erken. Bir gün, masumiyetimi kanıtlayan elimdeki tüm kanıtları ve annenin, beni incitmek amacıyla seni nasıl silah haline getirdiğini göreceksin. Çünkü annen bana zarar vermesinin tek yolunun sen olduğunu biliyor."

"Genç ve güzel bir ruhun yetişkinlerin sorunlarına maruz kalması için henüz çok erken. Bir gün, masumiyetimi kanıtlayan elimdeki tüm kanıtları ve annenin, beni incitmek amacıyla seni nasıl silah haline getirdiğini göreceksin. Çünkü annen bana zarar vermesinin tek yolunun sen olduğunu biliyor."

'Çocuk psikoloğu olmayabilirim ama ben ve iyi kalpli herkes, annenin sana yaptığının en temel insan haklarının ihlali olduğunu görebilir. Gelecekte onu benim ve kardeşlerin hakkında sorguladığında, onun seni besleyebileceği tek şey yalan olacakken baban ise şimdiye kadar yaptığı ve deneyimlediği her şeyi sağlam delillerle destekleyip kanıtlayabilecek.'

"Anneciğin hayatına devam edip mutluluğu bulmaya çalışamaz mı? Sevgi dolu bir babaya sahip olmana ilişkin temel insan hakkını kaç yıl daha istismar etmeye devam edecek?"

"Anneciğin hayatına devam edip mutluluğu bulmaya çalışamaz mı? Sevgi dolu bir babaya sahip olmana ilişkin temel insan hakkını kaç yıl daha istismar etmeye devam edecek?"

'Sana ve annene kucak dolusu sevgiler ve mutlu anlar diliyorum.

Siena’nın annesine şunu açıkça söylemek istiyorum: Son 31 ay boyunca Siena’yı bana göstermediğin için (bazı gazetelerin yakın zamanda iddia ettiği gibi) hapse girmekten kurtulmuş olabilirsin. Ama SIENA’nın temel insan hakkı olan sevgi dolu bir babaya sahip olması yolundaki çabamdan ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM. Kızımıza ne kadar eziyet edip beynini yıkarsan yıka, sevgi sonunda her zaman kazanmanın bir yolunu bulur.'

"Sana iyi şanslar diliyorum, beni kızdırmıyorsun, kendi yaşadıkların için beni üzüyorsun, gerçekten zor şeyler olmalı.."

"Sana iyi şanslar diliyorum, beni kızdırmıyorsun, kendi yaşadıkların için beni üzüyorsun, gerçekten zor şeyler olmalı.."

'Her zaman yardım etmek için buradayım

Sevgiler,

Pedro'

Pedro de Noronha'nın bu açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları arasında bir tartışma başladı.

Pedro de Noronha'nın bu açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları arasında bir tartışma başladı.
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