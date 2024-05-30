Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Oyunculuğa mı Adım Atıyor? Hadise'nin 8 Bölümlük Diziden Alacağı Para Çenenizi Yoracak!

Oyunculuğa mı Adım Atıyor? Hadise'nin 8 Bölümlük Diziden Alacağı Para Çenenizi Yoracak!

Hadise
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.05.2024 - 17:22

Müzik dünyasının en popüler şarkıcılarından biri olan Hadise'nin kariyerine farklı tecrübeler kazandıracağı haberi gündem oldu. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol almaya hazırlanan Hadise'nin alacağı ücretse küçük dil yutturacak cinsten!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her yeni çalışmasıyla müzik listelerini altüst eden Hadise dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Her yeni çalışmasıyla müzik listelerini altüst eden Hadise dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Belli bir kesim tarafından ağır eleştiri alan pırıltılı kostümleriyle konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni şarkıcı "Hayat Oyunu" ile öne çıkmayı başardı.

Belli bir kesim tarafından ağır eleştiri alan pırıltılı kostümleriyle konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni şarkıcı "Hayat Oyunu" ile öne çıkmayı başardı.

Biliyorsunuz ki; Hadise ne dese, ne yapsa, ne paylaşsa oluyor. Geçtiğimiz günlerde de aynen böyle bir durum yaşanmış ve mayolu kostümüyle 10. Yıl Marşı söylediği için eleştirilmişti.

Biliyorsunuz ki; Hadise ne dese, ne yapsa, ne paylaşsa oluyor. Geçtiğimiz günlerde de aynen böyle bir durum yaşanmış ve mayolu kostümüyle 10. Yıl Marşı söylediği için eleştirilmişti.

Aynı konserdeki bir dinleyici ise tepkilerin artması üzerine dikkat çeken bir cevapla gündemi yeniden şekillendirmişti:

Hadise bu sefer de bambaşka bir haberle gündeme damgasını vurdu. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü şarkıcı dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük bir dizi için anlaşma sağladı.

Hadise bu sefer de bambaşka bir haberle gündeme damgasını vurdu. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü şarkıcı dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük bir dizi için anlaşma sağladı.

Epey uzun bir zamandır kendisine gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise'nin bu sefer yeşil ışık yaktığı haberinden sonra akla gelen ilk soru ise "Bu işten ne kadar kazanacak?" oldu.

Epey uzun bir zamandır kendisine gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise'nin bu sefer yeşil ışık yaktığı haberinden sonra akla gelen ilk soru ise "Bu işten ne kadar kazanacak?" oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yakında dizi çekimleri için kamera karşısına geçecek olan Hadise'nin bu projeden 10 milyon lira kazanacağı da söylentiler arasında.

Yakında dizi çekimleri için kamera karşısına geçecek olan Hadise'nin bu projeden 10 milyon lira kazanacağı da söylentiler arasında.

Oyunculuk dersleri aldığı da belirtilen Hadise'yi bu proje ikna eden ismin de yakın arkadaşı olan oyuncu Seda Bakan olduğu öne sürüldü.

Oyunculuk dersleri aldığı da belirtilen Hadise'yi bu proje ikna eden ismin de yakın arkadaşı olan oyuncu Seda Bakan olduğu öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
MHOrhanRE

Hadise'nin müzik listelerinde zirvelere oynamasının nedeni şarkıları ya da sesi değil. Alacağı rolde de başarısı buna bağlı olmayacak. Kadın hayranları için ... Devamını Gör

dogruyadogru

vaybe almanyada escortluk yap gel burda başımıza sanatcı ol madem bu kadar yeteneklisinde niye almanyada şöhret olamadım ama orda abazalar yok degilmi:)

cem72004

Kürk giyip sokak hayvanları canımız diye duyar kasan birinden samimiyet beklemeyin hocam.