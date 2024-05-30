Oyunculuğa mı Adım Atıyor? Hadise'nin 8 Bölümlük Diziden Alacağı Para Çenenizi Yoracak!

Müzik dünyasının en popüler şarkıcılarından biri olan Hadise'nin kariyerine farklı tecrübeler kazandıracağı haberi gündem oldu. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol almaya hazırlanan Hadise'nin alacağı ücretse küçük dil yutturacak cinsten!