Oyunculuğa mı Adım Atıyor? Hadise'nin 8 Bölümlük Diziden Alacağı Para Çenenizi Yoracak!
Oyunculuğa mı Adım Atıyor? Hadise'nin 8 Bölümlük Diziden Alacağı Para Çenenizi Yoracak!
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Her yeni çalışmasıyla müzik listelerini altüst eden Hadise dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Belli bir kesim tarafından ağır eleştiri alan pırıltılı kostümleriyle konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni şarkıcı "Hayat Oyunu" ile öne çıkmayı başardı.
Biliyorsunuz ki; Hadise ne dese, ne yapsa, ne paylaşsa oluyor. Geçtiğimiz günlerde de aynen böyle bir durum yaşanmış ve mayolu kostümüyle 10. Yıl Marşı söylediği için eleştirilmişti.
Hadise bu sefer de bambaşka bir haberle gündeme damgasını vurdu. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü şarkıcı dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük bir dizi için anlaşma sağladı.
Epey uzun bir zamandır kendisine gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise'nin bu sefer yeşil ışık yaktığı haberinden sonra akla gelen ilk soru ise "Bu işten ne kadar kazanacak?" oldu.
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Yakında dizi çekimleri için kamera karşısına geçecek olan Hadise'nin bu projeden 10 milyon lira kazanacağı da söylentiler arasında.
Oyunculuk dersleri aldığı da belirtilen Hadise'yi bu proje ikna eden ismin de yakın arkadaşı olan oyuncu Seda Bakan olduğu öne sürüldü.
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Hadise'nin müzik listelerinde zirvelere oynamasının nedeni şarkıları ya da sesi değil. Alacağı rolde de başarısı buna bağlı olmayacak. Kadın hayranları için ... Devamını Gör
vaybe almanyada escortluk yap gel burda başımıza sanatcı ol madem bu kadar yeteneklisinde niye almanyada şöhret olamadım ama orda abazalar yok degilmi:)
Kürk giyip sokak hayvanları canımız diye duyar kasan birinden samimiyet beklemeyin hocam.