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Pişmanlık Paylaşımı: Kas Felci Geçiren Serdar Ortaç'tan "Lanet İçkiden Oldu" Sitemi!

Pişmanlık Paylaşımı: Kas Felci Geçiren Serdar Ortaç'tan "Lanet İçkiden Oldu" Sitemi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.05.2024 - 12:58

Ülkemizin en popüler şarkıcılarından olan Serdar Ortaç'ın son zamanlarda yaşadığı sağlık ve alkol sorunları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz Harbiye konserinde ayakta bile duramayan ünlü şarkıcı sosyal medyada canlı yayın yaptı. 'Lanet alkolden oldu' diyen Serdar Ortaç kas felci geçirdiğini söyledi.

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2000'li yılların başında müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Serdar Ortaç dillere pelesenk olmuş sayısız parçasıyla gönüllere taht kurmuştu.

2000'li yılların başında müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Serdar Ortaç dillere pelesenk olmuş sayısız parçasıyla gönüllere taht kurmuştu.

Uzun zamandır enerji dolu, duyduğumuzda bizi dans ettiren şarkılarıyla değil de sağlık sorunlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcının alkol problemi de epey dikkat çekmiş durumda.

Uzun zamandır enerji dolu, duyduğumuzda bizi dans ettiren şarkılarıyla değil de sağlık sorunlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcının alkol problemi de epey dikkat çekmiş durumda.

Bir yandan yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın alkolü fazla kaçırıp açtığı canlı yayınlar ve küfürler savurması da büyük ses getirmişti.

Bir yandan yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın alkolü fazla kaçırıp açtığı canlı yayınlar ve küfürler savurması da büyük ses getirmişti.

Uzun zamandır konserlerinde de sıkıntılar yaşadığı söylenen popüler şarkıcı geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye çıkmıştı. Kendisinin şarkı sözlerini unuttuğu ve sahneye sarhoş çıktığı söylenmişti.

Uzun zamandır konserlerinde de sıkıntılar yaşadığı söylenen popüler şarkıcı geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye çıkmıştı. Kendisinin şarkı sözlerini unuttuğu ve sahneye sarhoş çıktığı söylenmişti.

Hatta bilet alan dinleyicilerden biri, sahnede uyukladığını söylediği Ortaç'ın konserinin de rezalet olduğunu belirtmişti.

Serdar Ortaç "sarhoş oldum" dediği Harbiye konseri sonrası sosyal medyadan canlı yayın açmış ve şunları söylemişti:

Serdar Ortaç "sarhoş oldum" dediği Harbiye konseri sonrası sosyal medyadan canlı yayın açmış ve şunları söylemişti:

“Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.”

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O günden yeniden bir canlı yayın açarak takipçileriyle soru-cevap etkilinliği yapan ünlü şarkıcı kas felci geçirdiğini açıkladı. 6 doz serumdan sonra ayağının açıldığını belirten Ortaç elinin hala tam olarak açılmadığını da belirtti.

O günden yeniden bir canlı yayın açarak takipçileriyle soru-cevap etkilinliği yapan ünlü şarkıcı kas felci geçirdiğini açıkladı. 6 doz serumdan sonra ayağının açıldığını belirten Ortaç elinin hala tam olarak açılmadığını da belirtti.

Tüm bu olanların nedeninin farkında olan Serdar Ortaç'tan bir de "Evet içkiden oldu. Lanet viskiden oldu." sözleriyle dikkatlerden kaçmadı.

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