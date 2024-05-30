Pişmanlık Paylaşımı: Kas Felci Geçiren Serdar Ortaç'tan "Lanet İçkiden Oldu" Sitemi!
Pişmanlık Paylaşımı: Kas Felci Geçiren Serdar Ortaç'tan "Lanet İçkiden Oldu" Sitemi!
Ülkemizin en popüler şarkıcılarından olan Serdar Ortaç'ın son zamanlarda yaşadığı sağlık ve alkol sorunları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz Harbiye konserinde ayakta bile duramayan ünlü şarkıcı sosyal medyada canlı yayın yaptı. 'Lanet alkolden oldu' diyen Serdar Ortaç kas felci geçirdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2000'li yılların başında müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Serdar Ortaç dillere pelesenk olmuş sayısız parçasıyla gönüllere taht kurmuştu.
Uzun zamandır enerji dolu, duyduğumuzda bizi dans ettiren şarkılarıyla değil de sağlık sorunlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcının alkol problemi de epey dikkat çekmiş durumda.
Bir yandan yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın alkolü fazla kaçırıp açtığı canlı yayınlar ve küfürler savurması da büyük ses getirmişti.
Uzun zamandır konserlerinde de sıkıntılar yaşadığı söylenen popüler şarkıcı geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye çıkmıştı. Kendisinin şarkı sözlerini unuttuğu ve sahneye sarhoş çıktığı söylenmişti.
Serdar Ortaç "sarhoş oldum" dediği Harbiye konseri sonrası sosyal medyadan canlı yayın açmış ve şunları söylemişti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
O günden yeniden bir canlı yayın açarak takipçileriyle soru-cevap etkilinliği yapan ünlü şarkıcı kas felci geçirdiğini açıkladı. 6 doz serumdan sonra ayağının açıldığını belirten Ortaç elinin hala tam olarak açılmadığını da belirtti.
Tüm bu olanların nedeninin farkında olan Serdar Ortaç'tan bir de "Evet içkiden oldu. Lanet viskiden oldu." sözleriyle dikkatlerden kaçmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın