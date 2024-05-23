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Ayakta Duramadı: Sahneye Sarhoş Çıktığı Söylenen Serdar Ortaç Kendi Şarkılarının Sözlerini Unuttu!

Ayakta Duramadı: Sahneye Sarhoş Çıktığı Söylenen Serdar Ortaç Kendi Şarkılarının Sözlerini Unuttu!

Serdar Ortaç
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.05.2024 - 10:34

Şarkıları ve enerjisiyle ortalığı kasıp kavuran Serdar Ortaç son dönemlerde yaşadığı sağlık ve alkol sorunlarıyla gündemimize geliyor. 'Blogyagmuru3'ün paylaşımına göre; ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam verdiği Harbiye konserinde sözleri unuttu. Bir de Ortaç'ın oldukça sarhoş olduğu iddia edildi, görüntüler ise bunu biraz kanıtlar nitelikteydi.

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"Karabiberim" şarkısıyla müzik dünyasında inanılmaz bir çıkış yapan Serdar Ortaç, o günden bu yana çıkardığı her parçasıyla gönülleri fethetti.

"Karabiberim" şarkısıyla müzik dünyasında inanılmaz bir çıkış yapan Serdar Ortaç, o günden bu yana çıkardığı her parçasıyla gönülleri fethetti.

Türk pop müziğinin en sevilen isimleri arasına giren Ortaç müzik listelerimizin vazgeçilmezi oldu diyebiliriz.

Kariyeri kadar özel hayatıyla gündemde kalmaya devam eden ünlü şarkıcı magazin manşetlerinden de düşmez oldu. Bunun nedeni özellikle son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları.

Kariyeri kadar özel hayatıyla gündemde kalmaya devam eden ünlü şarkıcı magazin manşetlerinden de düşmez oldu. Bunun nedeni özellikle son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları.

Kendisinin çalkantılı aşk hayatı bu noktada bir miktar geri planda kaldı.

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın boşanma süreci, kumar borçları derken epey zor dönemlerden geçirip kendini alkole verdiği anlara da çok kez şahit olmuştuk.

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın boşanma süreci, kumar borçları derken epey zor dönemlerden geçirip kendini alkole verdiği anlara da çok kez şahit olmuştuk.

Kendisini bu dönemde TikTok'a veren ünlü popçunun Tarkan'a küfür etmesi, canlı yayınlar açıp hakaretler savurması epey eleştirilmişti.

Kendisini bu dönemde TikTok'a veren ünlü popçunun Tarkan'a küfür etmesi, canlı yayınlar açıp hakaretler savurması epey eleştirilmişti.

Detayları da bu haberimizde vermiştik:

Her ne yaşanırsa yaşansın, yıllardan beri dillere dolanan şarkılarıyla epey geniş bir kitle tarafından sevilmeye devam eden Ortaç önceki gün Harbiye'de konser verdi.

Her ne yaşanırsa yaşansın, yıllardan beri dillere dolanan şarkılarıyla epey geniş bir kitle tarafından sevilmeye devam eden Ortaç önceki gün Harbiye'de konser verdi.
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'@blogyagmuru3' konsere giden bir takipçisinin yaşadıklarını paylaştı. Konserin "rezalet" olduğunu belirten takipçi, Serdar Ortaç'ın sahneye çok sarhoş çıktığını belirtti.

'@blogyagmuru3' konsere giden bir takipçisinin yaşadıklarını paylaştı. Konserin "rezalet" olduğunu belirten takipçi, Serdar Ortaç'ın sahneye çok sarhoş çıktığını belirtti.

Şarkı sözlerini unuttuğunu, şarkıları da söylemediğini belirttiği ünlü şarkıcının görüntüsü ise izleyenleri şoke etti.

Şarkı sözlerini unuttuğunu, şarkıları da söylemediğini belirttiği ünlü şarkıcının görüntüsü ise izleyenleri şoke etti.

Ayakta durmakta güçlük çekip dansçılarından destek alırken "Bu alkolün Allah belasını versin" diyen Ortaç'ın "Mikrop" şarkısının da sözlerini unuttuğu görüldü.

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