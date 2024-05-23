Ayakta Duramadı: Sahneye Sarhoş Çıktığı Söylenen Serdar Ortaç Kendi Şarkılarının Sözlerini Unuttu!

Şarkıları ve enerjisiyle ortalığı kasıp kavuran Serdar Ortaç son dönemlerde yaşadığı sağlık ve alkol sorunlarıyla gündemimize geliyor. 'Blogyagmuru3'ün paylaşımına göre; ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam verdiği Harbiye konserinde sözleri unuttu. Bir de Ortaç'ın oldukça sarhoş olduğu iddia edildi, görüntüler ise bunu biraz kanıtlar nitelikteydi.