Eleştiri Modunu Açan Ebru Polat Tükenmişlik Sendromu Yaşadığı Söylenen Müjde Uzman'ı Topa Tuttu!

Oyuncu Müjde Uzman'ın sosyal medyadan yaptığı 'tükendim' paylaşımlarından sonra 'tükenmişlik sendromuna' yakalandığı iddia edilmişti. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Ebru Polat ise gündeme bomba gibi düşen Müjde Uzman'a 'şımarık' diyerek ateş püskürdü.