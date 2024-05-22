Eleştiri Modunu Açan Ebru Polat Tükenmişlik Sendromu Yaşadığı Söylenen Müjde Uzman'ı Topa Tuttu!
Eleştiri Modunu Açan Ebru Polat Tükenmişlik Sendromu Yaşadığı Söylenen Müjde Uzman'ı Topa Tuttu!
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Reytingleri her hafta yıkıp geçen Kızılcık Şerbeti dizinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman birkaç gündür yaptığı paylaşımlar yüzünden gündemde.
Hastaneye kaldırıldığını açıklayan ünlü oyuncunun gözyaşları içinde yaptığı paylaşımlar, hiçbir şeye ve hiç kimseye mecalinin kalmadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
"Hayatımda ilk defa TÜKENDİM." diyerek sevenlerini tedirgin eden ünlü oyuncunun hakkında "tükenmişlik sendromuna yakalandığı haberleri inanılmaz bir hızla yayılmıştı.
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Ebru Polat ise Müjde Uzman'ın bu durumu hakkında çok çarpıcı eleştirilerde bulundu.
Uzman'ı topa tutan Polat'tan "Kışın ben de bunları yaşadım, dünyanın durumundan dolayı. Savaşlar, ölen çocuklar, hayvanlar beni kötü etkiledi. Ama bu şımarıklık! Çocuklarına süt alamayan aileler var. İnsanlar sabahtan akşama kadar çalışıp evlerine para götürmeye uğraşıyor. Ve 'ben depresyonayım, ben tükenmişlik sendromuna girdim' demiyorlar!" çıkışı geldi.
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"Bizler; parayı bulanlar, ünlü isimler, belli bir statüye ulaşmış insanlar bir süre sonra farkındalığımızı kaybedip şımarıyoruz." diye de ekledi.
Yargı modunu açan Ebru Polat, "Sen üç ay kiranı ödeme, çocuğuna süt alama; o zaman depresyon neymiş anlarsın! Bunu sadece Müjde için de demiyorum." açıklamasını bularak sözünün genele olduğunun da altını çizdi.
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