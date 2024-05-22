Ebru Polat'ın Manken Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'ı İfşalaması Hakkında Yaptığı Yorum Beyin Yaktı!
Ebru Polat'ın Manken Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'ı İfşalaması Hakkında Yaptığı Yorum Beyin Yaktı!
Magazin gündemine bomba gibi düşen Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan ilişkisine bir yorum da Ebru Polat'tan geldi. Ebru Polat'ın açıklaması resmen beyin yaktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın ile yaşadığı ilişkiyi duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız bu ilişki hakkında her kafadan farklı bir ses çıkmış, birçok farklı iddia ortaya atılmıştı. Cansu Taşkın ise katıldığı bir YouTube programında Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayarak herkesi şaşırtmıştı.
Bu ilişkinin yalan olduğu iddiaları ortaya atıldığında ise Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, kız kardeşi Cansu Taşkın ve kendisinin de içinde olduğu Yılmaz Erdoğan'la pozlarını ard arda paylaşmaya başlamıştı.
Hatta Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın dudak dudağa olduğu görüntüler yine magazin gündeminde bomba etkisi yaratmış, günlerce konuşulmuştu.
Herkes bu ilişki hakkında yorum yaptı biliyorsunuz. Kimileri övdü kimileri yerdi... Erdoğan ve Taşkın ilişkisi hakkında en dikkat çeken yorum ise geçtiğimiz saatlerde Ebru Polat'tan geldi. Polat'ın "Biz kimlerle, ne büyük isimlerle görüşüyoruz. Ama ağzımdan bir tanesinin ismi çıkmaz!" açıklaması resmen beyin yaktı.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın