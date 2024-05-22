Boşanıyor mu? Anoreksiya Teşhisiyle Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan'a Bir Darbe de Eşinden Geldi!
Boşanıyor mu? Anoreksiya Teşhisiyle Cezaevinden Tahliye Edilen Nihal Candan'a Bir Darbe de Eşinden Geldi!
Anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'in Candan'a boşanma davası açtığı iddiası gündeme geldi.
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Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderişmiş ve Nihal Candan, anoreksiya teşhisi sonrasında tahliye edilmişti.
Kızlarının cezaevindeyken yaşadıklarını anlatan anne Umut Candan'ın damadı hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Umut Candan, damadının olayların başlangıcında destek olduğunu ancak daha sonra ne kendisinin ne de Nihal Candan'ın yanında bulunmadığını dile getirmişti.
Hatta Faruk Çiçek'in Nihal Candan'dan cezaevindeyken boşandığı ve hayatında yeni birinin olduğu bile konuşulmuştu. Nihal Candan ise bu iddialara "Yok hayır boşanmadım. Evet seviyorum yani aramızda bir sorun yoktu en son. Boşanmak için bir sebebim yok" açıklamalarıyla cevap vermişti.
Anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Candan'a bir darbe de eşinden geldi. Geçtiğimiz saatlerde Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a 'yaşananların kendisini ticari anlamda olumsuz etkilediği, itibarını sarstığı, Nihal Candan'ın bu olaylara suskun kalması nedeniyle eşine olan güvenini kaybettiği' gibi nedenler ile boşanma davası açtığı iddia edildi.
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