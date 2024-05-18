Sahip Olduğu Hastalıkları Tek Tek Sıralayan Farah Zeynep Abdullah Açlık Detoksuna Girdiğini Açıkladı!
Sahip Olduğu Hastalıkları Tek Tek Sıralayan Farah Zeynep Abdullah Açlık Detoksuna Girdiğini Açıkladı!
Sahip olduğu hastalıkları tek tek sıralayan Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdiğini açıkladı!
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Yılmaz Güney kaosundan Fazıl Say polemiğine, sivri dilinden laf sokmalarına Farah Zeynep Abdullah sık sık yaşadığı tartışmalar ile gündeme geliyor biliyorsunuz.
Rol aldığı başarılı projelerin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen ünlü oyuncu bu sefer de açlık detoksuna girdiğini açıkladı.
"Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyen Abdullah, detoksta birkaç gün zorlandığını söylese de şimdilerde alıştığını da anlattı
İşte o anlar 👇🏻
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