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Ne Bu Hande Kıskançlığı? Cannes'a Gidemediği İçin Bozulan Ünlü Dedikodusu Ortalığı Birbirine Katacak!

Ne Bu Hande Kıskançlığı? Cannes'a Gidemediği İçin Bozulan Ünlü Dedikodusu Ortalığı Birbirine Katacak!

Hande Erçel
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.05.2024 - 21:03

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü bir oyuncunun Cannes'a gidemediği için bozulup ekibini kovduğu iddiası ortalığı birbirine katacak!

Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
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Hande Erçel, bu yıl 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak katıldı biliyorsunuz ki.

Hande Erçel, bu yıl 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak katıldı biliyorsunuz ki.

Hatta Hande Erçel'in hediye paketine benzetilen Cannes kombini topa tutulmuş, makyajından ayakkabısına kombininin her bir detayı çok eleştirilmişti.

Hatta Hande Erçel'in hediye paketine benzetilen Cannes kombini topa tutulmuş, makyajından ayakkabısına kombininin her bir detayı çok eleştirilmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Şimdi gelelim asıl mevzumuza! Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü bir oyuncu Cannes'a gidemediği için ortalığı resmen birbirine katmış! Hatta ünlü oyuncunun ekibi kendisine "herhangi bir reklam anlaşmamız, sponsorumuz yok. Seyahatin maliyeti yüksek olabilir" deyince resmen kıyamet koparmış!

Şimdi gelelim asıl mevzumuza! Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü bir oyuncu Cannes'a gidemediği için ortalığı resmen birbirine katmış! Hatta ünlü oyuncunun ekibi kendisine "herhangi bir reklam anlaşmamız, sponsorumuz yok. Seyahatin maliyeti yüksek olabilir" deyince resmen kıyamet koparmış!

Daha sonra "Benim Hande Erçel'den neyim eksik?" diye bağıran ünlü oyuncuya Hande Erçel'in takipçi sayısı, reklam anlaşmaları ve sosyal medya gücü hatırlatıldığında ise sinirden deliye dönüp ekibini kovmuş!

Daha sonra "Benim Hande Erçel'den neyim eksik?" diye bağıran ünlü oyuncuya Hande Erçel'in takipçi sayısı, reklam anlaşmaları ve sosyal medya gücü hatırlatıldığında ise sinirden deliye dönüp ekibini kovmuş!

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre takipçileri bu ünlü oyuncuya 'Sen neden Cannes'da değilsin?' diye sorduğunda ise ünlü oyuncu 'Set yoğunluğu, işler güçler...' diyerek cevap veriyormuş.

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