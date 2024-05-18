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"Bugün En Mutlu Günüm" Şarkısıyla Doğum Gününü Kutlayan Demet Evgar'ın Bebeklik Fotoğrafını Görmeniz Lazım

"Bugün En Mutlu Günüm" Şarkısıyla Doğum Gününü Kutlayan Demet Evgar'ın Bebeklik Fotoğrafını Görmeniz Lazım

Bahar Dizi
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.05.2024 - 18:23

'Şş sessizlik, bugün en mutlu günüm' şarkısıyla 44. yaş gününü kutlayan Demet Evgar'ın bebeklik fotoğrafını mutlaka görmeniz gerek!

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Uzun bir aradan sonra Bahar dizisi ile yeniden seyirci karşısında olan Demet Evgar, başarılı oyunculuğu ve paylaşımları ile magazin gündeminin de en sevilen isimlerinden biri.

Uzun bir aradan sonra Bahar dizisi ile yeniden seyirci karşısında olan Demet Evgar, başarılı oyunculuğu ve paylaşımları ile magazin gündeminin de en sevilen isimlerinden biri.

Hayat verdiği Bahar karakteri ile her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Evgar'ın bugün 44. yaş günü! Ünlü oyuncu doğum gününü sette "Şş sessizlik bugün en mutlu günüm" şarkısıyla kutladı.

Hayat verdiği Bahar karakteri ile her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Evgar'ın bugün 44. yaş günü! Ünlü oyuncu doğum gününü sette "Şş sessizlik bugün en mutlu günüm" şarkısıyla kutladı.

İşte o anlar 👇🏻

Demet Evgar, doğum gününde kendisinin de ilk kez gördüğü ve kızı Mavi'ye benzetilen bebeklik fotoğrafını da paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü:

Demet Evgar, doğum gününde kendisinin de ilk kez gördüğü ve kızı Mavi'ye benzetilen bebeklik fotoğrafını da paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü:

'Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bi tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca “ hayal dünyama” alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) 🩵💚 (Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz🤣)'

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