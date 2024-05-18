"Bugün En Mutlu Günüm" Şarkısıyla Doğum Gününü Kutlayan Demet Evgar'ın Bebeklik Fotoğrafını Görmeniz Lazım
"Bugün En Mutlu Günüm" Şarkısıyla Doğum Gününü Kutlayan Demet Evgar'ın Bebeklik Fotoğrafını Görmeniz Lazım
'Şş sessizlik, bugün en mutlu günüm' şarkısıyla 44. yaş gününü kutlayan Demet Evgar'ın bebeklik fotoğrafını mutlaka görmeniz gerek!
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Uzun bir aradan sonra Bahar dizisi ile yeniden seyirci karşısında olan Demet Evgar, başarılı oyunculuğu ve paylaşımları ile magazin gündeminin de en sevilen isimlerinden biri.
Hayat verdiği Bahar karakteri ile her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Evgar'ın bugün 44. yaş günü! Ünlü oyuncu doğum gününü sette "Şş sessizlik bugün en mutlu günüm" şarkısıyla kutladı.
İşte o anlar 👇🏻
Demet Evgar, doğum gününde kendisinin de ilk kez gördüğü ve kızı Mavi'ye benzetilen bebeklik fotoğrafını da paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü:
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