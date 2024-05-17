Hollywood Starlarının Pozunu Taklit Edip Birbirlerine Yükselen Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan Aşkı Güldürdü
Hollywood Starlarının Pozunu Taklit Edip Birbirlerine Yükselen Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan Aşkı Güldürdü
Hollywood starlarının pozunu taklit edip birbirlerine yükselen Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan aşkı güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakın arkadaş oldukları bilinen Didem Soydan ve Berrak Tüzünataç dün bir davette bir araya geldi. Boydan boya yırtmaçlı elbisesi ile tüm gözleri üzerine çeken Didem Soydan'ın tarzı da çok konuşuldu hatırlarsanız.
Hatta Berrak Tüzünataç, arkadaşı Didem Soydan'ın dansını paylaşarak "Abla müsade edersen var olacağız" notunu düşmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde ünlü ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Didem Soydan'ın dekoltesine baktığı bir paylaşım yapan Tüzünataç, paylaşımına "Benim nazarım değmez. Temiz kalple baktım." notunu düştü.
Soydan ve Tüzünataç'ın ünlü Hollywood starları Sophia Loren ve Jayne Mansfield'ın ikonik pozunu taklit etmesi de birbirlerine yükselmeli pozları da güldürdü.
Didem Soydan'dan Tüzünataç'ın paylaşımına yorum gecikmedi 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın