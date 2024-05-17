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Hollywood Starlarının Pozunu Taklit Edip Birbirlerine Yükselen Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan Aşkı Güldürdü

Hollywood Starlarının Pozunu Taklit Edip Birbirlerine Yükselen Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan Aşkı Güldürdü

Didem Soydan berrak tüzünataç
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.05.2024 - 22:36

Hollywood starlarının pozunu taklit edip birbirlerine yükselen Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan aşkı güldürdü.

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Yakın arkadaş oldukları bilinen Didem Soydan ve Berrak Tüzünataç dün bir davette bir araya geldi. Boydan boya yırtmaçlı elbisesi ile tüm gözleri üzerine çeken Didem Soydan'ın tarzı da çok konuşuldu hatırlarsanız.

Yakın arkadaş oldukları bilinen Didem Soydan ve Berrak Tüzünataç dün bir davette bir araya geldi. Boydan boya yırtmaçlı elbisesi ile tüm gözleri üzerine çeken Didem Soydan'ın tarzı da çok konuşuldu hatırlarsanız.

Hatta Berrak Tüzünataç, arkadaşı Didem Soydan'ın dansını paylaşarak "Abla müsade edersen var olacağız" notunu düşmüştü.

Hatta Berrak Tüzünataç, arkadaşı Didem Soydan'ın dansını paylaşarak "Abla müsade edersen var olacağız" notunu düşmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Didem Soydan'ın dekoltesine baktığı bir paylaşım yapan Tüzünataç, paylaşımına "Benim nazarım değmez. Temiz kalple baktım." notunu düştü.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Didem Soydan'ın dekoltesine baktığı bir paylaşım yapan Tüzünataç, paylaşımına "Benim nazarım değmez. Temiz kalple baktım." notunu düştü.

Soydan ve Tüzünataç'ın ünlü Hollywood starları Sophia Loren ve Jayne Mansfield'ın ikonik pozunu taklit etmesi de birbirlerine yükselmeli pozları da güldürdü.

Soydan ve Tüzünataç'ın ünlü Hollywood starları Sophia Loren ve Jayne Mansfield'ın ikonik pozunu taklit etmesi de birbirlerine yükselmeli pozları da güldürdü.

Didem Soydan'dan Tüzünataç'ın paylaşımına yorum gecikmedi 👇🏻

Didem Soydan'dan Tüzünataç'ın paylaşımına yorum gecikmedi 👇🏻

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