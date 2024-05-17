Onur Akay "Çok İyi Biliyorum" Diyerek Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in PR İlişkisi Yaşadığını İddia Etti!
Onur Akay "Çok İyi Biliyorum" Diyerek Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in PR İlişkisi Yaşadığını İddia Etti!
Ünlü sanatçı Onur Akay, konuk olduğu Bilal Özcan'ın canlı yayınında Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşk değil iş ilişkisi yaşadığını iddia etti.
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Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın adı ünlü şarkıcı ile aşk iddialarına karıştığı günden beri ünlü ikili magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri haline geldi biliyorsunuz. Demir ve Sarıkaya çiftini yan yana çok nadir görebilsek de birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına yaptıkları yorumlardan ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini biliyoruz.
Takip edenler mutlaka bilir, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin PR ilişkisi olduğunu savunan da büyük bir kitle var.
Ünlü ikilinin PR ilişkisi yaşadığını savunan isimlerden bir tanesi de ünlü sanatçı Onur Akay oldu. Bilal Özcan'ın canlı yayınına konuk olan Akay, "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisine PR diyorlar ama ben Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin PR olduğunu çok önemli kaynaklardan duyuyorum" açıklamalarında bulundu.
Onur Akay aynı zamanda Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın prodüktörü ve ses koçu olduğunu iddia etti. Akay, bu ilişki ile Mert Demir'in magazine sokulmak istendiğini de belirtti.
Bilal Özcan ve Onur Akay'ın yayını izlemek isterseniz 👇🏻
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