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Sonunda Oldu! Pınar Deniz'in Deniz Kızına Benzediği Cannes Kombini Bu Sefer Herkesten Geçer Not Almayı Başardı

Sonunda Oldu! Pınar Deniz'in Deniz Kızına Benzediği Cannes Kombini Bu Sefer Herkesten Geçer Not Almayı Başardı

Pınar Deniz
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.05.2024 - 23:47

Bu yıl 77.si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne bir dondurma markasının onur konuğu olarak katılan ünlü oyuncu Pınar Deniz, yeni kombiniyle bu sefer geçer not almayı başardı!

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Yargı dizisindeki Savcı Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, hem başarılı oyunculuğu hem özel hayatı hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Yargı dizisindeki Savcı Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, hem başarılı oyunculuğu hem özel hayatı hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu, bu yıl 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösteren ünlü isimlerden de biri! Bir dondurma markasının onur konuğu olarak festivale katılan Deniz, Cannes kombinleriyle birkaç gündür gündemimizde biliyorsunuz. Hatta ünlü oyuncunun dünkü kombini pek bir eleştirilmişti.

Ünlü oyuncu, bu yıl 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösteren ünlü isimlerden de biri! Bir dondurma markasının onur konuğu olarak festivale katılan Deniz, Cannes kombinleriyle birkaç gündür gündemimizde biliyorsunuz. Hatta ünlü oyuncunun dünkü kombini pek bir eleştirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde yeni kombiniyle yeni pozlar paylaşan Pınar Deniz, deniz kızına benzediği kombiniyle "bu sefer oldu" dedirtti.

Geçtiğimiz saatlerde yeni kombiniyle yeni pozlar paylaşan Pınar Deniz, deniz kızına benzediği kombiniyle "bu sefer oldu" dedirtti.

Ünlü ismin morlara büründüğü yeni kombinine yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Ünlü ismin morlara büründüğü yeni kombinine yorumlar da gecikmedi tabii. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

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