Okan Bayülgen Televizyonu Bıraktığını Açıkladı!
Okan Bayülgen Televizyonu Bıraktığını Açıkladı!
Türk televizyonlarında en uzun soluklu talk show programlarının sunuculuğunu yapan Okan Bayülgen, televizyonu bıraktığını açıkladı!
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Sohbet programları ile meşhur Okan Bayülgen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü komedyen Zara, Disko Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi TV programları ile televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü komedyen kariyerinin yanı sıra sık sık açıklamaları ile de gündeme geliyor. Yaptığı açıklamalar ile kimi zaman büyük destek gören Bayülgen bazen de toplu eleştirilere maruz kalıyor biliyorsunuz ki.
Son zamanlarda tiyatro ile ilgilenen ünlü komedyen, bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Bayülgen, "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek televizyonu bıraktığını ve artık sadece sahne performansı ve tiyatro oyunları ile izleyici ile buluşacağını açıkladı.
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