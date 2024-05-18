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Herkes Kocasına Benzeyen Bebek Doğururken Kendisini Klonlayan Gupse Özay'ın Kızı "41 Kere Maşallah" Dedirtti

Herkes Kocasına Benzeyen Bebek Doğururken Kendisini Klonlayan Gupse Özay'ın Kızı "41 Kere Maşallah" Dedirtti

Gupse Özay
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.05.2024 - 23:21

Resmen kendi kopyasını doğuran Gupse Özay'ın kızı Jan Asya ile pozu sosyal medyada gündem oldu!

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Deliha rolünde başrolü paylaşan ve set arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti herkesin imrenerek baktığı çiftlerden bir tanesi.

Deliha rolünde başrolü paylaşan ve set arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti herkesin imrenerek baktığı çiftlerden bir tanesi.

2020 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç'la nikah masasına oturan Gupse Özay, 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.

2020 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç'la nikah masasına oturan Gupse Özay, 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya'nın yüzünü çok sık göremesek de dünyalar tatlısı olduğunu ara sıra sosyal medyaya düşen pozlardan biliyoruz.

Ünlü çiftin kızı Jan Asya'nın yüzünü çok sık göremesek de dünyalar tatlısı olduğunu ara sıra sosyal medyaya düşen pozlardan biliyoruz.

Geçtiğimiz saatlerde Arduç ve Özay çiftinin kızları Jan Asya ile sosyal medyaya düşen pozlarında ise Jan Asya'yı sonunda görebildik. Tabii biraz da şaşırdık. Çünkü Gupse Özay resmen kendisinin kopyasını doğurmuş.

Geçtiğimiz saatlerde Arduç ve Özay çiftinin kızları Jan Asya ile sosyal medyaya düşen pozlarında ise Jan Asya'yı sonunda görebildik. Tabii biraz da şaşırdık. Çünkü Gupse Özay resmen kendisinin kopyasını doğurmuş.

Tabii bu benzerliğe sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Tabii bu benzerliğe sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Jan Asya'yı Gupse Özay'a benzettiniz mi? Yorumlarda buluşalım!

Siz Jan Asya'yı Gupse Özay'a benzettiniz mi? Yorumlarda buluşalım!
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