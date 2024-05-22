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Süperstar Ajda Pekkan'dan Sokak Hayvanları Çağrısı:"Belediyeler Görevini Yapmadığı İçin Onları Öldüremezsiniz"

Süperstar Ajda Pekkan'dan Sokak Hayvanları Çağrısı:"Belediyeler Görevini Yapmadığı İçin Onları Öldüremezsiniz"

Ajda Pekkan
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
22.05.2024 - 11:32

Süperstar Ajda Pekkan, sokak hayvanlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

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Süperstar lakaplı 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Türk müziğine bıraktığı şarkıların yanı sıra iddialı sahne şovları ve kostümleri ile sık sık gündeme geliyor.

Süperstar lakaplı 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Türk müziğine bıraktığı şarkıların yanı sıra iddialı sahne şovları ve kostümleri ile sık sık gündeme geliyor.

Sık sık barınaklara yaptığı ziyaretler ve sokak hayvanlarına sahip çıkması ile gündeme gelen ünlü şarkıcı bu sefer de sokak hayvanları için yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

Sık sık barınaklara yaptığı ziyaretler ve sokak hayvanlarına sahip çıkması ile gündeme gelen ünlü şarkıcı bu sefer de sokak hayvanları için yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

Süperstar, "Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalarda artan nüfusu çözmeyi beceremeyince onları öldürmeye karar veremezsiniz" diyerek sokak hayvanlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

Süperstar, "Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalarda artan nüfusu çözmeyi beceremeyince onları öldürmeye karar veremezsiniz" diyerek sokak hayvanlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

İşte Ajda Pekkan'ın açıklaması 👇🏻

İşte Ajda Pekkan'ın açıklaması 👇🏻

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