Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Arkadaşlarına ve Çevresine Uzun Uzun İsyan Ederek "Tükendim" Dedi
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Arkadaşlarına ve Çevresine Uzun Uzun İsyan Ederek "Tükendim" Dedi
Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev'i olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Müjde Uzman, hastaneden paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla hepimizi korkuttu. Uzun uzun açıklamalar yapan Uzman'ın isyan ederek 'tükendim' demesi dikkat çekti.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ı büyük bir keyifle izlemeye devam ediyoruz.
Bu zamana kadar neşeli halleriyle ve şen kahkahalarıyla görmeye alışık olduğumuz Müjde Uzman'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar hepimizi çok korkuttu.
"Bugün sabah hastanede atı bayıltacak dozda ilaçlar içeren bir serum yememe rağmen uyumadım (çünkü sonra set vardı; aşırı sorumluluk).
Ardından hastane yatağında kolunda serumla paylaşım yaparak "Hayatımda ilk defa TÜKENDİM." dedi.
Üstüne isyan etmeye devam ederek "Ama izin yok!" vurgusu yapması akıllarda soru işareti bıraktı. Bu sırada arkadaşlarına da isyan etmekten geri durmadı.
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Uzman derdini uzun uzun anlatmaya devam ederek "Ben yalan söylemiyorum, samimiyetsiz davranmıyorum, gerçek oluyorum; ama bazen kötü de ben oluyorum." dedi.
Üstüne yazmanın yetmeyeceğini düşünerek videolu bir şekilde durumu özetlemeye devam etti.
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