Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Arkadaşlarına ve Çevresine Uzun Uzun İsyan Ederek "Tükendim" Dedi

'Peki ya arkadaşlar, dostlar? Size bir şey söyleyeyim mi? Artık her şeyden daha değerli, duyduğum an her şeyimi elimin tersiyle itip yanında olmak için anında gidemesen de hemen arayacağım can dostlarımı BİLE arayamıyorum. Ya mahcubiyetten, ya anlaşılamamaktan kırıldığım için içime içime kaçıyorum. Bari siz yapmayın çünkü. Ve yine çünkü, buraya sığmayacak yüzlerce şeyi TEK BAŞIMA yapmaya çalışıyorum. Size belki 'aman bunlar da dert mi' şeklinde gelen o şeyler gerçekten dert olmasalardı, inanın ben de dert etmezdim. Çünkü beni kesseler acımazdı, ben her şeyi yapardım. İmkansız diye bir şey yoktu ve hayat 1 kerelikti. Hala böyle düşünüyorum. Ama bilin bakalım ne yok?'