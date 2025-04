40 Yaşına Gelmeden Finansal Özgürlüğe Ulaşmak İçin Atmanız Gereken 13 Adım

Birikimin azı çoğu yoktur. Bu nedenle her ay ufak ufak bile olsun düzenli yapılan birikimler sizi finansal özgürlüğe ulaştırma konusunda gayet etkili olabilir. Örneğin; her ay maaş hesabından belirli bir miktarı doğrudan birikim hesabına aktarmak veya bankanıza her para transferinde otomatik birikim talimatı vermek, size düşündüğünüzden daha fazla yardımcı olabilir.