Bu Ne Gerginlik? Cannes'dan Dönen Hadise'nin Atarlı Halleri "Noldu Şimdi?" Dedirtti!
Bu Ne Gerginlik? Cannes'dan Dönen Hadise'nin Atarlı Halleri "Noldu Şimdi?" Dedirtti!
77. Cannes Film Festivali'nde boy gösteren isimlerden biri olan Hadise iki farklı kombiniyle sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Elbiseleri yüzünden epey eleştirilen ünlü şarkıcının havaalanındaki gergin tavırları ve 'sus' işareti yapmasın anlam verilemedi.
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Konser maratonuna tam gaz devam eden Hadise, güzelliği ve sahnedeki performansıyla görenleri etkilemeyi sürdürüyor.
Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı 77. Cannes Film Festivali'nde Türk rüzgarı esti.
Kıyafetlerin yoğun eleştiri aldığı törenlere katılan son isimlerden biri de şarkılarıyla gönüllere taht kuran Hadise oldu.
Barbie filmini yöneten Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin kırmızı halısında boy gösteren Hadise'nin ilk kombini kahverengi bir elbise oldu.
Sevilen şarkıcının 2. Cannes elbisesi ise tıpkı Barbie'yi andıran pembe ceketli bir kombin oldu.
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Prenses modunu açan Hadise'nin derin göğüs dekolteli seçimi bir kesim tarafından çok beğenilse de birileri tarafından yine eleştirildi.
Muhabir Online'dan Tolga Bozduman, ünlü şarkıcı Hadise'yi Cannes dönüşü havaalanında görüntüledi.
"Nasıl geçti Cannes Film Festivali?" sorusu üzerine "sus" işareti yaparak kafasını sallayan Hadise'nin "Konuşmayacağım. Hayır röportaj yapmak istemiyorum şu an" dediği gergin anları kafalara soru işaretleri getirdi.
Konuştuğu anlarda da yürümeyi hiç bırakmayan Hadise'nin neden böyle davrandığı merak konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Hadise'nin Cannes dönüşü sessizlik isteğine gelen tepkileri beraber görelim:
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Önüne gelen Cannes a gidiyor..
Yüzünü kaç arı soktu takriben? Şişik modası acilen geçmeli.
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