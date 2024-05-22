Bu Ne Gerginlik? Cannes'dan Dönen Hadise'nin Atarlı Halleri "Noldu Şimdi?" Dedirtti!

77. Cannes Film Festivali'nde boy gösteren isimlerden biri olan Hadise iki farklı kombiniyle sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Elbiseleri yüzünden epey eleştirilen ünlü şarkıcının havaalanındaki gergin tavırları ve 'sus' işareti yapmasın anlam verilemedi.