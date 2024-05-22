Berfu Yenenler'de Çocuk İşinin Kendisine Uzak Olduğunu Söyleyen Danla Bilic'ten İkonik Manifest

Danla Bilic'in, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olduğu anlar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Kendisinden iki yaş küçük olan Berfu'nun iki çocuk doğurduğu konusunda aydınlanan Danla'nın 'ne çocuk var, ne koca' sözleri ortalığı kırıp geçirmişti. Bu işlerin kendisine çok uzak olduğunu söyleyen Danla Bilic'ten konuyla alakalı güldüren bir paylaşım geldi.