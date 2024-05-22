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Berfu Yenenler'de Çocuk İşinin Kendisine Uzak Olduğunu Söyleyen Danla Bilic'ten İkonik Manifest

Berfu Yenenler'de Çocuk İşinin Kendisine Uzak Olduğunu Söyleyen Danla Bilic'ten İkonik Manifest

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.05.2024 - 12:18

Danla Bilic'in, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olduğu anlar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Kendisinden iki yaş küçük olan Berfu'nun iki çocuk doğurduğu konusunda aydınlanan Danla'nın 'ne çocuk var, ne koca' sözleri ortalığı kırıp geçirmişti. Bu işlerin kendisine çok uzak olduğunu söyleyen Danla Bilic'ten konuyla alakalı güldüren bir paylaşım geldi.

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Danla Bilic, YouTube platformu üzerinden paylaştığı makyaj videolarıyla adını epey geniş kitlelere duyurduktan sonra hızla popülerleşti.

Danla Bilic, YouTube platformu üzerinden paylaştığı makyaj videolarıyla adını epey geniş kitlelere duyurduktan sonra hızla popülerleşti.

Zaman içindeki değişimiyle ağızları da bir miktar açık bırakan fenomen geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programının konuğu oldu.

Zaman içindeki değişimiyle ağızları da bir miktar açık bırakan fenomen geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programının konuğu oldu.

Açıklamalarıyla yine ortalığı kasıp kavuran Danla Bilic'in eski aşkı Kubilay Aka'yı övdüğü anların dışında da gündem olan anlar vardı.

Açıklamalarıyla yine ortalığı kasıp kavuran Danla Bilic'in eski aşkı Kubilay Aka'yı övdüğü anların dışında da gündem olan anlar vardı.

Konuyu merak edenler varsa 👇 👇

Danla Bilic'in, Eser Yenenler'le evlenen Berfu Yenenler'in kendisinden yaşça küçük olduğu fark ettiği anlar programda asıl damga vuran kısımdı.

Danla Bilic'in, Eser Yenenler'le evlenen Berfu Yenenler'in kendisinden yaşça küçük olduğu fark ettiği anlar programda asıl damga vuran kısımdı.

Her şey Danla'nın program sunucusu Berfu'ya "Sen kaçlısın?" diye sormasıyla başladı. Berfu Yenenler'in 95'li olduğunu söyleyince Bilic'in "2 çocuk yaptın" tepkisi ve ardından gelen şaşkınlığı izleyicileri kahkahaya boğdu.

Her şey Danla'nın program sunucusu Berfu'ya "Sen kaçlısın?" diye sormasıyla başladı. Berfu Yenenler'in 95'li olduğunu söyleyince Bilic'in "2 çocuk yaptın" tepkisi ve ardından gelen şaşkınlığı izleyicileri kahkahaya boğdu.
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İkilinin aralarında geçen diyaloğu da izlemek isteyenleri buraya alalım:

Kendisinin de 94 doğumlu olduğunu söyleyen Danla Bilic "Benim ne çocuk var ne koca! Benim için çok uzak onlar çok!" diyerek büyük konuştu.

Kendisinin de 94 doğumlu olduğunu söyleyen Danla Bilic "Benim ne çocuk var ne koca! Benim için çok uzak onlar çok!" diyerek büyük konuştu.

Sosyal medyanın bu goygoyla yıkılmasının ardından çocuk konusunda açıklama yapan Danla Bilic "Önümüzdeki 12 ay içinde kesin yaparım" demesi "büyük konuşunca kesin başına gelecek" dedirtti.

Sosyal medyanın bu goygoyla yıkılmasının ardından çocuk konusunda açıklama yapan Danla Bilic "Önümüzdeki 12 ay içinde kesin yaparım" demesi "büyük konuşunca kesin başına gelecek" dedirtti.
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