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Kumlara Serilen Berrak Tüzünataç'ın "Canlar Kurtardık" Mottolu Cankurtaran Pozları Yaktı Buraları!

Kumlara Serilen Berrak Tüzünataç'ın "Canlar Kurtardık" Mottolu Cankurtaran Pozları Yaktı Buraları!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.05.2024 - 11:07

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç bu serisini hiç bozmadı. Kendisini deniz ve kumlara bırakan ünlü oyuncudan cankurtaran pozları geldi. Tüzünataç'ın 'canlar kurtardık' notunu düştüğü kareler yine ortalığı yaktı geçti.

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Rol aldığı her yapımda canlandırdığı karakterle adeta özdeşleşen Berrak Tüzünataç oyunculuğuyla dillerden düşmeyen isimlerden.

Rol aldığı her yapımda canlandırdığı karakterle adeta özdeşleşen Berrak Tüzünataç oyunculuğuyla dillerden düşmeyen isimlerden.

En son 2019 yılında yayınlanan Kurşun dizisiyle televizyon ekranlarında gördüğümüz ünlü oyuncu şu sıralar internet yapımlarındaki performansıyla dillerden düşmüyor.

Kariyerinin yanı sıra güzelliği, özel hayatıyla da gündemimizdeki yerini koruyan Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya paylaşımları ise her seferinde manşetlerdeki yerini alıyor.

Kariyerinin yanı sıra güzelliği, özel hayatıyla da gündemimizdeki yerini koruyan Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya paylaşımları ise her seferinde manşetlerdeki yerini alıyor.

Kendisi paylaşımlarındaki ya birçok kişi tarafından fazla cesur bulunan kıyafetleri ya da kıvrak kalça danslarıyla tepki çekiyor.

Kendisi paylaşımlarındaki ya birçok kişi tarafından fazla cesur bulunan kıyafetleri ya da kıvrak kalça danslarıyla tepki çekiyor.

Yağan eleştirilere de sessiz kalmıyor tabi...

Geçtiğimiz günlerde derin sırt dekolteli elbisesi ve elindeki kadehiyle yaptığı yılan dansıyla konuşulan ünlü güzelden yeni paylaşımlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde derin sırt dekolteli elbisesi ve elindeki kadehiyle yaptığı yılan dansıyla konuşulan ünlü güzelden yeni paylaşımlar geldi.

Dansı merak edenleri de buraya alabiliriz

"Biz zamanında çok canlar kurtardık 🛟 " notunu düşerek deniz-kum-güneş dolu karelerini hayli estetik şeklide paylaştı.

"Biz zamanında çok canlar kurtardık 🛟 " notunu düşerek deniz-kum-güneş dolu karelerini hayli estetik şeklide paylaştı.
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Cankurtaran pozlarını görenler ise Berrak Tüzünataç'ın fitliğine de değinmeden geçemedi, kimileri de kendisini fazla zayıf buldu.

Cankurtaran pozlarını görenler ise Berrak Tüzünataç'ın fitliğine de değinmeden geçemedi, kimileri de kendisini fazla zayıf buldu.

Hadi ünlü oyuncunun sıralı şekilde paylaştığı karelere gelen yorumları da beraber görelim mi?

Hadi ünlü oyuncunun sıralı şekilde paylaştığı karelere gelen yorumları da beraber görelim mi?
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