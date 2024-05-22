Kumlara Serilen Berrak Tüzünataç'ın "Canlar Kurtardık" Mottolu Cankurtaran Pozları Yaktı Buraları!

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç bu serisini hiç bozmadı. Kendisini deniz ve kumlara bırakan ünlü oyuncudan cankurtaran pozları geldi. Tüzünataç'ın 'canlar kurtardık' notunu düştüğü kareler yine ortalığı yaktı geçti.