Kumlara Serilen Berrak Tüzünataç'ın "Canlar Kurtardık" Mottolu Cankurtaran Pozları Yaktı Buraları!
Kumlara Serilen Berrak Tüzünataç'ın "Canlar Kurtardık" Mottolu Cankurtaran Pozları Yaktı Buraları!
Sosyal medyadaki her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç bu serisini hiç bozmadı. Kendisini deniz ve kumlara bırakan ünlü oyuncudan cankurtaran pozları geldi. Tüzünataç'ın 'canlar kurtardık' notunu düştüğü kareler yine ortalığı yaktı geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rol aldığı her yapımda canlandırdığı karakterle adeta özdeşleşen Berrak Tüzünataç oyunculuğuyla dillerden düşmeyen isimlerden.
Kariyerinin yanı sıra güzelliği, özel hayatıyla da gündemimizdeki yerini koruyan Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya paylaşımları ise her seferinde manşetlerdeki yerini alıyor.
Kendisi paylaşımlarındaki ya birçok kişi tarafından fazla cesur bulunan kıyafetleri ya da kıvrak kalça danslarıyla tepki çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde derin sırt dekolteli elbisesi ve elindeki kadehiyle yaptığı yılan dansıyla konuşulan ünlü güzelden yeni paylaşımlar geldi.
"Biz zamanında çok canlar kurtardık 🛟 " notunu düşerek deniz-kum-güneş dolu karelerini hayli estetik şeklide paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cankurtaran pozlarını görenler ise Berrak Tüzünataç'ın fitliğine de değinmeden geçemedi, kimileri de kendisini fazla zayıf buldu.
Hadi ünlü oyuncunun sıralı şekilde paylaştığı karelere gelen yorumları da beraber görelim mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın