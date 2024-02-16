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Berrak Tüzünataç'tan Kalça Detayıyla Çok Konuşulan Dansına Yorum: Ne Açmışsınız Ya!

Berrak Tüzünataç'tan Kalça Detayıyla Çok Konuşulan Dansına Yorum: Ne Açmışsınız Ya!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.02.2024 - 17:33

Berrak Tüzünataç, son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerden. Ünlü isim, son olarak yaptığı kalça dansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 

Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre, Berrak Tüzünataç, kalça detaylı dansıyla kendisini hedef alanlara yorum yaptı. 

Kaynak: Aramızda Kalmasın

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Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, bugüne kadar farklı projelerle karşımıza çıktı.

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, bugüne kadar farklı projelerle karşımıza çıktı.

Son olarak kendisini dijital bir proje olan Terzi'de izlediğimiz ünlü isim, oyunculuğu ve pek tabii güzelliği, fiziğiyle çok konuşuldu.

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen Berrak Tüzünataç, magazinin tartışmaları isimlerinden desek herhalde abartmış olmayız.

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen Berrak Tüzünataç, magazinin tartışmaları isimlerinden desek herhalde abartmış olmayız.

Öyle ki kendisini çok seven de var, sevmeyen de. Kimisi ünlü ismi sempatik ve doğal bulurken kimisi ise yapmacık buluyor.

Her ne kadar tarzı, tavırları tartışılmaya devam etse de Berrak Tüzünataç cesur pozlarından, kendisi olmaktan vazgeçmiyor.

Her ne kadar tarzı, tavırları tartışılmaya devam etse de Berrak Tüzünataç cesur pozlarından, kendisi olmaktan vazgeçmiyor.

Sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor bir yandan. Kendisinden sürekli farklı farklı paylaşımlar görüyoruz.

Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı dansı da buna bir örnekti aslında!

Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı dansı da buna bir örnekti aslında!

Giydiği dantel tulumuyla dans eden Berrak Tüzünataç'ın dansına damga vuran olay ise kalça şovu olmuştu...

Tüzünataç, bu dansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti;

Dansının olay olması ve özellikle de fiziğinin eleştirilmesi üzerine ilk kez açıklama yapan isim, "Keyfime göre yaşıyorum" demişti.

Dansının olay olması ve özellikle de fiziğinin eleştirilmesi üzerine ilk kez açıklama yapan isim, "Keyfime göre yaşıyorum" demişti.

Düzenli beslenmeye dikkat ettiğini, sporunu yaptığını ve kendisinden memnun olduğunu söyleyen Berrak Tüzünataç, 'Yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım' demişti.

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Tabii yorumlarda da cevaplarını esirgememişti;

Tabii yorumlarda da cevaplarını esirgememişti;

Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre ünlü isim dansına yapılan yorumlara bu kez "Dansa ne kredi verdiniz, dansa ne kadar açmışsınız ya!" diyerek tepki gösterdi.

Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre ünlü isim dansına yapılan yorumlara bu kez "Dansa ne kredi verdiniz, dansa ne kadar açmışsınız ya!" diyerek tepki gösterdi.

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