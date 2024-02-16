Berrak Tüzünataç'tan Kalça Detayıyla Çok Konuşulan Dansına Yorum: Ne Açmışsınız Ya!
Berrak Tüzünataç'tan Kalça Detayıyla Çok Konuşulan Dansına Yorum: Ne Açmışsınız Ya!
Berrak Tüzünataç, son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerden. Ünlü isim, son olarak yaptığı kalça dansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre, Berrak Tüzünataç, kalça detaylı dansıyla kendisini hedef alanlara yorum yaptı.
Kaynak: Aramızda Kalmasın
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Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, bugüne kadar farklı projelerle karşımıza çıktı.
Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen Berrak Tüzünataç, magazinin tartışmaları isimlerinden desek herhalde abartmış olmayız.
Her ne kadar tarzı, tavırları tartışılmaya devam etse de Berrak Tüzünataç cesur pozlarından, kendisi olmaktan vazgeçmiyor.
Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı dansı da buna bir örnekti aslında!
Dansının olay olması ve özellikle de fiziğinin eleştirilmesi üzerine ilk kez açıklama yapan isim, "Keyfime göre yaşıyorum" demişti.
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Tabii yorumlarda da cevaplarını esirgememişti;
Aramızda Kalmasın'ın aktardığına göre ünlü isim dansına yapılan yorumlara bu kez "Dansa ne kredi verdiniz, dansa ne kadar açmışsınız ya!" diyerek tepki gösterdi.
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