‘Damat Caner’ Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar Programına Konuk Oldu, Değişimi Herkesi Şaşırttı

2000’li yılların başlarında yayınlanan evlilik programı ile hayatımıza giren şimdilerde ise Esra Erol’un programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar, Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına seyirci olarak katıldı. İzleyenler arasında ‘Damat Caner’i gören Hasan Can da ona takılmadan edemedi.