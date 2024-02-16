‘Damat Caner’ Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar Programına Konuk Oldu, Değişimi Herkesi Şaşırttı
‘Damat Caner’ Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar Programına Konuk Oldu, Değişimi Herkesi Şaşırttı
2000’li yılların başlarında yayınlanan evlilik programı ile hayatımıza giren şimdilerde ise Esra Erol’un programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar, Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına seyirci olarak katıldı. İzleyenler arasında ‘Damat Caner’i gören Hasan Can da ona takılmadan edemedi.
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Hasan Can Kaya’nın Exxen’de yayınlanan programı Konuşanlar, 14 Şubat bölümüyle yine herkesi kırdı geçirdi.
Programda konukların arasında Benimle Evlenir Misin? yarışmasıyla tanınan Caner Toygar'ı gören Hasan Can Kaya kendini tutamadı.
Tülin ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan, bir dönem kafasında bardak kıra Caner Toygar'ın son haline bir hayli şaşıran komedyen sözleriyle herkesi güldürdü.
Hasan Can Kaya "Oğlum sen neye dönüşmüşsün öyle" diyerek şoke oldu. Caner ise "Saçı kestik patladık ya" deyince Hasan Can Kaya "Kapa çeneni burası Gelinim Olur Musun değil. Sana bir gelin bulacağız" yanıtını verdi.
Caner Toygar ise "Yeni evlendim abi bizi hanımdan boşattırma şimdi" dedi. Hasan Can Kaya uzun süre eski yarışmacıyla ve katıldığı programlarla dalga geçti.
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Caner Toygar Esra Erol'un programında muhabir olduğunu söyleyince ise Hasan Can Kaya "Artık evlenmiyorsun evlendiriyorsun" dedi. Ancak Caner muhabir olduğunu söyleyince komedyen bu durumu da ti'ye aldı ve "İşte kariyer, Türk basınının geldiği noktaya bak a..." dedi.
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