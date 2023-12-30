Şirket Mailiyle Seks Oyuncağı Alan Kadının Yaşadıkları Konuşanlar'a Damga Vurdu!
Şirket Mailiyle Seks Oyuncağı Alan Kadının Yaşadıkları Konuşanlar'a Damga Vurdu!
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı yine sosyal medyaya damga vurdu. Programa izleyici olarak katılan bir kadının şirket mailiyle seks oyuncağı aldığı anısı programda eğlenceli anlar yaşattı.
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EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programı yine eğlenceli anlarla sosyal medyaya damgasını vurdu.
Hasan Can Kaya'nın sunumunu yaptığı programda her bölüm izleyicilerin komik anıları anlatılırken, bu defa bir kadın seyircinin seks oyuncağı anısı eğlenceli anlar yaşattı.
Fatma isimli izleyici eski çalıştığı şirketin verdiği hediye çekiyle tüm kadınların seks oyuncağı alma kararını anlatırken, bu olayda nasıl rezil olduğunu şu sözlerle anlattı.
"Seks shoptan bir ürün almaya karar verdim. Ben direkt kargo paketini hiç açmadan çantama attım tabii sonra arkamı döndüm yöneticimle göz göze geldim 'pil de lazım mı?' dedi. Meğer şirketin mailiyle sipariş vermişim."
Bunun üzerine Hasan Can Kaya, "Dildo mu aldın?' diye sorunca izleyici "Yok öyle bir şey değil küçük bir şey, titreşimli küçük..." yanıtını verdi ve tüm stüdyo kahkahaya boğuldu.
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