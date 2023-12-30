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Ömer'in Yoldan Çıkmasından Doğa'nın Fatih'i Kullanmasına Kızılcık Şerbeti Goygoylarını Derledik

Ömer'in Yoldan Çıkmasından Doğa'nın Fatih'i Kullanmasına Kızılcık Şerbeti Goygoylarını Derledik

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 15:41

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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