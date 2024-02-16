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MEB'in Yaz Tatilini Kısaltacağı İddiasını Duyan Demet Akalın Yine Kendini Tutamadı

MEB'in Yaz Tatilini Kısaltacağı İddiasını Duyan Demet Akalın Yine Kendini Tutamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.02.2024 - 16:38

MEB'in okul süresini uzatacağı iddiası, son günlerde gündemimize geldi. Sabah Gazetesi'nin haberinin ardından milyonlarca kişinin fikir beyan etmeye başladığı bu iddiaya, son olarak Demet Akalın'dan yorum geldi.

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Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı okul sürelerini önümüzdeki dönemden itibaren uzatacak.

Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı okul sürelerini önümüzdeki dönemden itibaren uzatacak.

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe konan ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı her sene bir merak konusu olmaya devam ediyordu. Sabah Gazetesi'nde çıkan haberlere göre, ara tatiller kaldırılmayacak ancak okul süresinde uzatmaya gidilecek.

Buna göre öğrenciler, daha kısa yaz tatili yapacak. Okulların açılma zamanı erkene çekilirken, kapanma zamanı ise daha ileri bir tarihte olacak.

Buna göre öğrenciler, daha kısa yaz tatili yapacak. Okulların açılma zamanı erkene çekilirken, kapanma zamanı ise daha ileri bir tarihte olacak.

180 gün olan okul süresi, yeni düzenlemeyle birlikte 200 güne çıkartılacak. Ara tatiller devam ederken, öğrenciler daha kısa süreli yaz tatili yapacaklar.

Burada tüm tarihlere ve detaylara yer vermiştik;

Okul tarihlerinin uzayacağı, yaz tatilinin kısalacağı iddiası sosyal medyada tartışmaya açıldı haliyle. Kimisi bunun doğru bir karar olduğunu düşünürken kimisi bu kararı desteklemedi.

Okul tarihlerinin uzayacağı, yaz tatilinin kısalacağı iddiası sosyal medyada tartışmaya açıldı haliyle. Kimisi bunun doğru bir karar olduğunu düşünürken kimisi bu kararı desteklemedi.

Özellikle de çocuğu okula giden ebeveynlerden ve öğretmenlerden yorum geldi!

Bugüne kadar kendisini rahatsız eden neredeyse her konuda paylaşımlarını gördüğümüz Demet Akalın da ortaya atılan bu iddia karşısında sessiz kalmadı.

Bugüne kadar kendisini rahatsız eden neredeyse her konuda paylaşımlarını gördüğümüz Demet Akalın da ortaya atılan bu iddia karşısında sessiz kalmadı.

Son zamanlarda özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündemimize gelen Demet Akalın, neredeyse her konuda fikrini paylaşmaya devam ediyor.

Gün geliyor izlediği diziye olan sinirini paylaşıyor sosyal medyada,

Gün geliyor izlediği diziye olan sinirini paylaşıyor sosyal medyada,
twitter.com
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Gün geliyor toplumsal olaylara da el atıyor;

Gün geliyor toplumsal olaylara da el atıyor;
twitter.com

Demet Akalın bir de okula giden kızı Hira olunca, yaz tatilinin kısalacağı iddiasına yorumsuz kalmadı.

Demet Akalın bir de okula giden kızı Hira olunca, yaz tatilinin kısalacağı iddiasına yorumsuz kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak MEB'i etiketleyen Akalın, bu karara isyan etti.

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Yaz tatilinin kısaltılmasının sebebi nedir? Müthiş eğitim sisteminin akışı daha mı iyi olucak!!

Sucuklu Menemen

Pardon da bu Demet Akalın ne alaka ,zurnanın son deliği bile değil,bunu haber yapmışsınız ....