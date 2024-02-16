MEB'in Yaz Tatilini Kısaltacağı İddiasını Duyan Demet Akalın Yine Kendini Tutamadı

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe konan ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı her sene bir merak konusu olmaya devam ediyordu. Sabah Gazetesi'nde çıkan haberlere göre, ara tatiller kaldırılmayacak ancak okul süresinde uzatmaya gidilecek.