MEB'in Yaz Tatilini Kısaltacağı İddiasını Duyan Demet Akalın Yine Kendini Tutamadı
MEB'in Yaz Tatilini Kısaltacağı İddiasını Duyan Demet Akalın Yine Kendini Tutamadı
MEB'in okul süresini uzatacağı iddiası, son günlerde gündemimize geldi. Sabah Gazetesi'nin haberinin ardından milyonlarca kişinin fikir beyan etmeye başladığı bu iddiaya, son olarak Demet Akalın'dan yorum geldi.
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Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı okul sürelerini önümüzdeki dönemden itibaren uzatacak.
Buna göre öğrenciler, daha kısa yaz tatili yapacak. Okulların açılma zamanı erkene çekilirken, kapanma zamanı ise daha ileri bir tarihte olacak.
Okul tarihlerinin uzayacağı, yaz tatilinin kısalacağı iddiası sosyal medyada tartışmaya açıldı haliyle. Kimisi bunun doğru bir karar olduğunu düşünürken kimisi bu kararı desteklemedi.
Bugüne kadar kendisini rahatsız eden neredeyse her konuda paylaşımlarını gördüğümüz Demet Akalın da ortaya atılan bu iddia karşısında sessiz kalmadı.
Gün geliyor izlediği diziye olan sinirini paylaşıyor sosyal medyada,
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Gün geliyor toplumsal olaylara da el atıyor;
Demet Akalın bir de okula giden kızı Hira olunca, yaz tatilinin kısalacağı iddiasına yorumsuz kalmadı.
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Yaz tatilinin kısaltılmasının sebebi nedir? Müthiş eğitim sisteminin akışı daha mı iyi olucak!!
Pardon da bu Demet Akalın ne alaka ,zurnanın son deliği bile değil,bunu haber yapmışsınız ....