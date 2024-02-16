Zaferin Rengi'nde Atatürk'ü Canlandıran Yiğit Özşener'in Mustafa Kemaller Açıklaması Büyük Alkış Topladı
Zaferin Rengi'nde Atatürk'ü Canlandıran Yiğit Özşener'in Mustafa Kemaller Açıklaması Büyük Alkış Topladı
Son dönemin en merakla beklenen yerli yapımlarından biri Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği; oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncuların bulunduğu 'Zaferin Rengi' filmi. Film, Milli Mücadele döneminde geçiyor ve Fenerbahçe'nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı konu alıyor. Dün akşam galası gerçekleşen filmde Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'in açıklamaları geceye damga vurdu. Gelin filmin ayrıntılarına ve Özşener'in alkış toplayan açıklamasına hep birlikte bakalım.
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Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı 'Zaferin Rengi' son ayların en heyecanla ve merakla beklenen Türk filmlerinden biri. Film çekimlerinin başlamasından tutun da ünlü isimlerle dolu oyuncu kadrosunun rolleri en çok konuştuğumuz konular arasındaydı.
Zaferin Rengi, tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı konu alıyor. Ancak film sadece bir spor filmi değil.
'Zaferin Rengi' General Harington Kupası'na odaklanmanın yanı sıra Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadele sürecini ve işgal altındaki İstanbul'da yaşayan Türk halkının futbol zaferiyle moral bulmasını da konu alıyor.
Kubilay Aka bu filmde Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu canlandırıyor. Yiğit Özşener Mustafa Kemal Atatürk rolündeyken Nejat İşler Fenerbahçe'nin 10. başkanı Mehmet Sabri Toprak'ı canlandırıyor.
Birce Akalay ise Halide Edip Adıvar rolünde. Filmin diğer ünlü oyuncularına baktığımızda ise Gülper Özdemir, Timuçin Esen ve Gonca Vuslateri de kadroda.
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Merakla beklenen 'Zaferin Rengi'nin dün akşam galası yapıldı. Film bugün (16 Şubat) vizyona girdi. Tabii filmin galasında konuşma yapan oyunculardan Yiğit Özşener'in söyledikleri galaya damgasını vurdu.
'Zaferin Rengi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, yaptığı açıklamada "Bu bir Mustafa Kemal filmi değil, Mustafa Kemallerin filmi ve filmde kurtarıcı beklemeyenleri göreceksiniz" diyerek meslektaşlarından alkış topladı.
Siz Yiğit Özşener'in açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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