Zaferin Rengi'nde Atatürk'ü Canlandıran Yiğit Özşener'in Mustafa Kemaller Açıklaması Büyük Alkış Topladı

Son dönemin en merakla beklenen yerli yapımlarından biri Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği; oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncuların bulunduğu 'Zaferin Rengi' filmi. Film, Milli Mücadele döneminde geçiyor ve Fenerbahçe'nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı konu alıyor. Dün akşam galası gerçekleşen filmde Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'in açıklamaları geceye damga vurdu. Gelin filmin ayrıntılarına ve Özşener'in alkış toplayan açıklamasına hep birlikte bakalım.