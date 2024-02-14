MEB'den Tatil Kararı İddiası: Tatil Süresi Azalacak, Okul Süresi Artacak
MEB'den Tatil Kararı İddiası: Tatil Süresi Azalacak, Okul Süresi Artacak
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Milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatile dair yapılacak değişiklikleri bekliyor.
Sabah'ın aktardığına göre, MEB okul eğitim günlerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, 180 olan eğitim günü, 200 güne çıkartılacak.
Nisan ve Kasım aylarında uygulanan ara tatiller devam edecek, Haziran ve Eylül aylarında uygulanan yaz tatilinin günleri azaltılacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.
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