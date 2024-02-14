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MEB'den Tatil Kararı İddiası: Tatil Süresi Azalacak, Okul Süresi Artacak

MEB'den Tatil Kararı İddiası: Tatil Süresi Azalacak, Okul Süresi Artacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 09:01

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların eğitim günlerine dair değişikliğe gitme kararı aldığı iddia edildi. Sabah'ın aktardığına göre, MEB 180 olan eğitim gününü 200 güne çıkarmayı planlıyor. Peki MEB, ara tatilleri kaldıracak mı?

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Milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatile dair yapılacak değişiklikleri bekliyor.

Milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatile dair yapılacak değişiklikleri bekliyor.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan ara tatil ile milyonlarca öğrenci, Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık tatil yapmaya başladı. Ancak ara tatillerin kaldırılacağı iddiası her yıl yeniden gündeme geliyor.

Sabah'ın aktardığına göre, MEB okul eğitim günlerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, 180 olan eğitim günü, 200 güne çıkartılacak.

Sabah'ın aktardığına göre, MEB okul eğitim günlerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, 180 olan eğitim günü, 200 güne çıkartılacak.

Sabah Gazetesi'de yer alana habere göre, MEB okulların eğitim öğretim yapılan iş günlerini artıracak. Ancak MEB, Kasım ve Nisan ayında uygulanan ara tatilleri kaldırmayacak.

Nisan ve Kasım aylarında uygulanan ara tatiller devam edecek, Haziran ve Eylül aylarında uygulanan yaz tatilinin günleri azaltılacak.

Nisan ve Kasım aylarında uygulanan ara tatiller devam edecek, Haziran ve Eylül aylarında uygulanan yaz tatilinin günleri azaltılacak.

Birinci dönemde 90, ikinci dönemde 90 gün olan eğitim günleri, zaman zaman uygulanan resmi tatillerle birlikte daha da azalıyor. Bunun önüne geçmek için ise yaz tatili uygulaması daha kısa zaman aralıklarında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.

Daha önce duyurulan takvime göre, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren, öğrencilerin yaz tatili uygulaması kısaltılacak.

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