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İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasına Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Tepki: Sapla Samanı Karıştırmayın

İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasına Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Tepki: Sapla Samanı Karıştırmayın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 23:38 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 00:00

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde kampüsün belirli alanlarının kamuya açılacağını duyurmuştu. Bugün ise birçok öğrencinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük tartışmalara sebep oldu. Kimileri kampüslerin halka açılması gerektiğini savunurken kimileri bu durumun eğitimi kötü etkileyeceğini söyledi. 

Prof. Dr. Selçuk Şirin de İstanbul Üniversitesi'nin basın açıklamasının ardından tepki gösterdi.

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İstanbul Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampüsün bazı bölümlerinin ziyarete açılacağını duyurmuştu;

İstanbul Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampüsün bazı bölümlerinin ziyarete açılacağını duyurmuştu;

'Kapılarımızı geleceğe açıyoruz' sloganıyla duyurulan bu gelişmenin ardından, yalnızca İstanbul Üniversitesi'nin değil, bütün kampüslerin halka açılacağı iddia edilmişti.

İstanbul Üniversitesi'nin bu paylaşımının ardından, sosyal medyada benzer görseller paylaşılmaya başlandı;

İstanbul Üniversitesi'nin bu paylaşımının ardından, sosyal medyada benzer görseller paylaşılmaya başlandı;

Görsellerde öğrenci olmadığı görülen kişilerin amfilerde gezdiği, sınıfları girdiği, hatta öğrencilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

Başta öğrenciler olmak üzere birçok kişi bu olaya tepki gösterdi;

Tepkilerin artmasının ardından İstanbul Üniversitesi bir basın açıklaması paylaştı;

Tepkilerin artmasının ardından İstanbul Üniversitesi bir basın açıklaması paylaştı;

Yapılan açıklamada sosyal medyada yayılan fotoğrafların 'ileri bir tarihte gerçekleşecek çekim için ders arasında görevli personel eşliğinde yaptığı ön incelemeye' ait olduğu söylendi. 

Öte yandan paylaşımların üniversitenin açık kapı- açık bilim felsefesinin yıpratmaya yönelik girişim olduğundan bahsedildi.

İstanbul Üniversitesi'nin bu kararına tepki gösteren isimlerden birisi de Prof. Dr. Selçuk Şirin oldu.

İstanbul Üniversitesi'nin bu kararına tepki gösteren isimlerden birisi de Prof. Dr. Selçuk Şirin oldu.

New York Üniversitesi’nde çocuk gelişim ve istatistik dersleri veren akademisyen, yazar, araştırmacı Prof. Dr. Selçuk Şirin, İstanbul Üniversitesi'nin bu kararını 'sapla samanı karıştırmak' olarak yorumladı. 

Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer verdi;

Kardeşim, “açık bilim” sokaktaki insanların dersliklere elini kolunu sallayarak girmesi değildir. Açık bilim, araştırma bulgularının şeffaf ve herkesin anlayacağı bir şekilde kamuoyuna sunulmasıdır.

Madem derdiniz halkı bilimle buluşturmak, bırakın akademisyenler özgürce bildiklerini halka anlatsın. Herkese açık dersleri destekleyin, halka açık panellere yer açın, kamuya açık paylaşım yapan hocaları teşvik edin.

"Doğrudur, ABD’de Harvard gibi bazı turistik kampüsler halka açıktır ama New York’un göbeğinde yer alan bizim kampüse ancak önceden yazılı izinle girebilirsiniz.""

"Doğrudur, ABD’de Harvard gibi bazı turistik kampüsler halka açıktır ama New York’un göbeğinde yer alan bizim kampüse ancak önceden yazılı izinle girebilirsiniz.""

Ve bir açıklama: Doğrudur, ABD’de Harvard gibi bazı turistik kampüsler halka açıktır ama New York’un göbeğinde yer alan bizim kampüse ancak önceden yazılı izinle girebilirsiniz. Ve ne Harvard ne başka bir yerde özel izin olmadan derse giremezsiniz.

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