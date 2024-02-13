İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasına Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Tepki: Sapla Samanı Karıştırmayın
İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasına Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Tepki: Sapla Samanı Karıştırmayın
İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde kampüsün belirli alanlarının kamuya açılacağını duyurmuştu. Bugün ise birçok öğrencinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük tartışmalara sebep oldu. Kimileri kampüslerin halka açılması gerektiğini savunurken kimileri bu durumun eğitimi kötü etkileyeceğini söyledi.
Prof. Dr. Selçuk Şirin de İstanbul Üniversitesi'nin basın açıklamasının ardından tepki gösterdi.
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İstanbul Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampüsün bazı bölümlerinin ziyarete açılacağını duyurmuştu;
İstanbul Üniversitesi'nin bu paylaşımının ardından, sosyal medyada benzer görseller paylaşılmaya başlandı;
Tepkilerin artmasının ardından İstanbul Üniversitesi bir basın açıklaması paylaştı;
İstanbul Üniversitesi'nin bu kararına tepki gösteren isimlerden birisi de Prof. Dr. Selçuk Şirin oldu.
"Doğrudur, ABD’de Harvard gibi bazı turistik kampüsler halka açıktır ama New York’un göbeğinde yer alan bizim kampüse ancak önceden yazılı izinle girebilirsiniz.""
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