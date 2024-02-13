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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Maden Bölgesinden Paylaştı: Burası Yangın Yeri, Yüreğimiz Yanıyor

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Maden Bölgesinden Paylaştı: Burası Yangın Yeri, Yüreğimiz Yanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 22:35

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında olduğu öğrenildi. 

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, maden bölgesinden videolar paylaştı.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu toprak altında kalan işçiler olduğunu söyleyerek henüz sayısının belli olmadığını, Erzincan Belediye Başkanı ise en az 9 kişinin toprak altında olduğunu söyledi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını açıklarken AFAD, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk etti.

Madenin arama faaliyetlerinde sinayür kullanıldığı belirtilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

Madenin arama faaliyetlerinde sinayür kullanıldığı belirtilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

Maden ocağının çökmesiyle atıkların Fırat Nehri'ne karışarak çevreyi zehirleyeceği iddialarının üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. ' açıklamasında bulundu.

O anlar böyle görüntülendi;

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bağlandığı bir yayında siyanürle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bağlandığı bir yayında siyanürle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

AFAD'ın maden bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. 

Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye giden isimlerden birisi de CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül oldu.

Erzincanlı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından maden bölgesinden videolar paylaştı. Sesi titreyen Sarıgül, "bu toprak benim canlarımı versin" dedi.

Erzincanlı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından maden bölgesinden videolar paylaştı. Sesi titreyen Sarıgül, "bu toprak benim canlarımı versin" dedi.

'Şu anda olay yerindeyim. Burada neler çektiğimizi bilemezsiniz' diyen Sarıgül, 'Allahım bugünleri bir daha göstermesin' dedi. 

Önceliğimiz göçük altında kalan emekçilerimiz ve onların sağ salim ailelerine kavuşmalarıdır.

Ancak ihmali olanlara da bunun hesabını soracağız.

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"Analar ağlamasın, evlatlar babasız kalmasın."

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