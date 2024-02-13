Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Maden Bölgesinden Paylaştı: Burası Yangın Yeri, Yüreğimiz Yanıyor
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Maden Bölgesinden Paylaştı: Burası Yangın Yeri, Yüreğimiz Yanıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında olduğu öğrenildi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, maden bölgesinden videolar paylaştı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Madenin arama faaliyetlerinde sinayür kullanıldığı belirtilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bağlandığı bir yayında siyanürle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.
Erzincanlı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından maden bölgesinden videolar paylaştı. Sesi titreyen Sarıgül, "bu toprak benim canlarımı versin" dedi.
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"Analar ağlamasın, evlatlar babasız kalmasın."
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