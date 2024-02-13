Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Maden Bölgesinden Paylaştı: Burası Yangın Yeri, Yüreğimiz Yanıyor

'Şu anda olay yerindeyim. Burada neler çektiğimizi bilemezsiniz' diyen Sarıgül, 'Allahım bugünleri bir daha göstermesin' dedi.

Önceliğimiz göçük altında kalan emekçilerimiz ve onların sağ salim ailelerine kavuşmalarıdır.

Ancak ihmali olanlara da bunun hesabını soracağız.