13 Şubat 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Şubat 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Şubat Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Resmi açıklamaya göre göçük altında 9 işçi kaldığı öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Küçükçekmece'deki bir sitede 'Eros' adlı kediye 6 dakika boyunca işkence edip, ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 6 ay cezanın 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürülmesi tartışmaların odağında. Sosyal medyada birçok ünlü isim ve vatandaş, Keloğlan'ın tutuklanmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
'Dünya Radyo Günü' sebebiyle Eyüpsultan’da radyocularla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT'ye sitem etti. İmamoğlu, '5 yıldır benim TRT'de çıkmış bir tek haberim yok. Bir tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi haberi…Bu devletin kanalı' dedi.
Gazeteci Fatih Portakal, Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen madende meydana gelen toprak kayması ardından başlayan siyanür tartışmaları sonrası 'Fay hattının bulunduğu bölgede böyle bir siyanürlü atık havuzunu hangi gerizekalı yapabilir?' dedi.
İstanbul Üniversitesi'nin halka açılmasına Prof. Dr. Selçuk Şirin'den tepki geldi. Şirin, 'açık bilim” sokaktaki insanların dersliklere elini kolunu sallayarak girmesi değildir. Açık bilim, araştırma bulgularının şeffaf ve herkesin anlayacağı bir şekilde kamuoyuna sunulmasıdır.' dedi.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir market sahibi, dükkanını soymak isteyen döner bıçaklı saldırganı copla kovaladı. Başka suçlardan aranması olduğu öğrenilen yabancı uyruklu saldırgan dükkan sahibinin elinden kaçmayı başarırken polise yakalandı.
Ünlü rapçi Kanye West İsrail-Filistin savaşına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Aslı Bekiroğlu, dizi sektörüne sitemde bulundu.
Tıp öğrenimine devam eden doktor adayı bir kullanıcı hastanede yaşlı hastası ile yaşadıklarını "Türkiye'de neden kadın ürolog olunmaz" diyerek anlattı.
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