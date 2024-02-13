İsrail - Filistin Savaşını Bambaşka Bir Konuyla Mukayese Eden Kanye West 'Nasıl Yani?' Dedirtti
İsrail - Filistin Savaşını Bambaşka Bir Konuyla Mukayese Eden Kanye West 'Nasıl Yani?' Dedirtti
Ünlü rapçi Kanye West ilginç açıklamalarına bir yenisini ekledi: Ekim 2023'ten beri süren İsrail - Filistin savaşına dair fikri sorulan West, oldukça ilginç bir karşılaştırma ile çıkageldi.
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Kanye West malumunuz: İlginç açıklamaları, ilginç tavırları olsun yabancı magazinin gündeminden düşmek bilmeyen bir isim.
Kendisini normalde eşi Bianca Censori ile görmeye alışkın olsak da bu sefer oldukça tuhaf bir açıklamasıyla tek başına gündemde.
Kendisine İsrail - Filistin savaşı hakkında fikri sorulan West, oldukça ilginç bir yanıtla çıkageldi.
West, İsrail - Filistin savaşı hakkında pek bilgisi olmadığını "Şehrimde (Şikago) her hafta 14 çocuk ölüyor, bana bundan bahset" şeklinde konuştu.
West'in bu yanıtını destekleyen Amerikanlar da oldu ancak savaşla böyle bir durumu karşılaştırmasını absürt bulanlar da oldu.
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