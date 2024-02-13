İstanbul'da Dükkanını Soymak İsteyen Bıçaklı Saldırganı Copla Kovalayan Esnaf Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir market sahibi, dükkanını soymak isteyen döner bıçaklı saldırganı copla kovaladı. Başka suçlardan aranması olduğu öğrenilen yabancı uyruklu saldırgan dükkan sahibinin elinden kaçmayı başarırken polise yakalandı.
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İstanbul Fatih'te Şaban Kar isimli bir market sahibi, dükkana girerek para ve yiyecek isteyen kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.
Saldırganın boş anında dükkanda bulunan copla vuran Şaban Kar, saldırganın dükkandan çıkarak kaçmasıyla bir kovalamacaya başladı. Yaklaşık 500 metre saldırganı kovaladığını söyleyen Kar, saldırganın kaçmasıyla dükkana dönerek polise haber verdi.
Polisin araştırması sonucu saldırganın aranması bulunan bir yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı.
Market sahibi Şaban Kar o anları şöyle anlattı 👇
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