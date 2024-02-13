İstanbul'da Dükkanını Soymak İsteyen Bıçaklı Saldırganı Copla Kovalayan Esnaf Güvenlik Kamerasına Yansıdı

'Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında marketteydim. Müşteri gibi içeri girdi. Para istedi, para vermek istemedim. Başka şeyler istedi vermek istemedim. Arkasından bana döner bıçağı çekti. Beni tehdit etti, ciddi anlamda tehditler savurdu. Benim kaybedecek kimsem yok diye. Ben onun boşluğa düştüğü anda benim elimin altında da cop vardı. Ben onun kafasına bir tane vurdum. Kafasına aldığı darbenin etkisiyle kaçmaya çalıştı, ben onu kovalamaya başladım, sokağa doğru kaçmaya başladı. Onun elinde döner bıçağı benim elimde cop, ben ona yetiştikçe vurmaya çalıştım. O durmayıp, hızlı koşuyordu. Bir 400 - 500 metre kadar ben onu kovaladım. Yakalayamadım maalesef kaçtı. Olaydan sonra polisi aradım, polis geldi. Eşkali bilinen kişiydi. Adamın aranması varmış. Yabancı uyruklu çıktı. Polisler onu arıyormuş bundan öncede bir, iki olaya daha karışmış. Polisler biz onu arayacağız, dediler. Ben karakola gidip şikayetçi oldum.'