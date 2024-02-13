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İstanbul'da Dükkanını Soymak İsteyen Bıçaklı Saldırganı Copla Kovalayan Esnaf Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul'da Dükkanını Soymak İsteyen Bıçaklı Saldırganı Copla Kovalayan Esnaf Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
13.02.2024 - 23:48

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir market sahibi, dükkanını soymak isteyen döner bıçaklı saldırganı copla kovaladı. Başka suçlardan aranması olduğu öğrenilen yabancı uyruklu saldırgan dükkan sahibinin elinden kaçmayı başarırken polise yakalandı.

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İstanbul Fatih'te Şaban Kar isimli bir market sahibi, dükkana girerek para ve yiyecek isteyen kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.

İstanbul Fatih'te Şaban Kar isimli bir market sahibi, dükkana girerek para ve yiyecek isteyen kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.

Yanında döner bıçağı taşıyan saldırgan, Kar'ı tehdit ederek marketi soymaya çalıştı.

Saldırganın boş anında dükkanda bulunan copla vuran Şaban Kar, saldırganın dükkandan çıkarak kaçmasıyla bir kovalamacaya başladı. Yaklaşık 500 metre saldırganı kovaladığını söyleyen Kar, saldırganın kaçmasıyla dükkana dönerek polise haber verdi.

Saldırganın boş anında dükkanda bulunan copla vuran Şaban Kar, saldırganın dükkandan çıkarak kaçmasıyla bir kovalamacaya başladı. Yaklaşık 500 metre saldırganı kovaladığını söyleyen Kar, saldırganın kaçmasıyla dükkana dönerek polise haber verdi.

Polisin araştırması sonucu saldırganın aranması bulunan bir yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Polisin araştırması sonucu saldırganın aranması bulunan bir yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Market sahibi Şaban Kar o anları şöyle anlattı 👇

Market sahibi Şaban Kar o anları şöyle anlattı 👇

'Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında marketteydim. Müşteri gibi içeri girdi. Para istedi, para vermek istemedim. Başka şeyler istedi vermek istemedim. Arkasından bana döner bıçağı çekti. Beni tehdit etti, ciddi anlamda tehditler savurdu. Benim kaybedecek kimsem yok diye. Ben onun boşluğa düştüğü anda benim elimin altında da cop vardı. Ben onun kafasına bir tane vurdum. Kafasına aldığı darbenin etkisiyle kaçmaya çalıştı, ben onu kovalamaya başladım, sokağa doğru kaçmaya başladı. Onun elinde döner bıçağı benim elimde cop, ben ona yetiştikçe vurmaya çalıştım. O durmayıp, hızlı koşuyordu. Bir 400 - 500 metre kadar ben onu kovaladım. Yakalayamadım maalesef kaçtı. Olaydan sonra polisi aradım, polis geldi. Eşkali bilinen kişiydi. Adamın aranması varmış. Yabancı uyruklu çıktı. Polisler onu arıyormuş bundan öncede bir, iki olaya daha karışmış. Polisler biz onu arayacağız, dediler. Ben karakola gidip şikayetçi oldum.'

Yaşananları buradan izleyebilirsiniz 👇

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