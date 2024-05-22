Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Yusuf Güney'e Sorduğu Seks Sorusu Afallattı!

Cinsiyet geçiş süreci boyunca dikkatleri daha da üzerine çeken Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Mika'nın diğer konuk Yusuf Güney'e sorduğu 'Astral seyahatte seks nasıl?' sorusu duyanları şoke etti.

Peki sizce Yusuf Güney bu soruyu nasıl cevaplamıştır?