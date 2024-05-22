Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Yusuf Güney'e Sorduğu Seks Sorusu Afallattı!
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Yusuf Güney'e Sorduğu Seks Sorusu Afallattı!
Cinsiyet geçiş süreci boyunca dikkatleri daha da üzerine çeken Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Mika'nın diğer konuk Yusuf Güney'e sorduğu 'Astral seyahatte seks nasıl?' sorusu duyanları şoke etti.
Peki sizce Yusuf Güney bu soruyu nasıl cevaplamıştır?
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TikTok'ta çektiği videolar ve kendine has danslarıyla kısa sürede adını epeyce geniş kitlelere duyuran Mika Can Raun gündemin vazgeçilmez isimlerinden oldu artık.
Yaptırdığı estetiklerle eski halinden eser bırakmayan sosyal medya fenomeninin beyin yakan paylaşımları da bitmek tükenmek bilmiyor desek yeridir.
Yaptığı açıklamalarla duyanlara "şaka mıığğğ?" dedirtmekten geri kalmayan Mika geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuklarından biri oldu.
Şu sıralar astral seyahat açıklamalarıyla beynimi çorbaya çeviren şarkıcı Yusuf Güney de konuklar arasındaydı. Bu ikilinin bir araya geldiği anlar elbette ortalığı yıktı geçti.
"Bir şey soracağım ama yanlış anlaşılmasın" diyerek konuya giren Mika'dan Yusuf Güney'e "Astral seyahatte seks nasıl?" diye bir soru geldi.
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Diğer evrende 100 yaşında sevgilisinin olduğunu söyleyerek şoke eden Güney'den direkt "Yok" cevabı geldi.
Seksin olmamasının nedenini "Beden yok" diyerek açıklayan Güney'den "sadece saf sevgi var orada. Başka hiçbir duygu yok. Korku yok, kaygı yok" yanıtı geldi.
Tabii bununla da yetinmeyen Yusuf Güney'in "merak ettiğin sorular bu mu yani?" çıkışı herkesi kahkahalara boğdu.
O anları da izlemek isteyenler için bölümün kesitini buraya bırakıyorum:
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72 huri li yer vardı bide oradan fiyat alalım o zaman