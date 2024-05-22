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Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Yusuf Güney'e Sorduğu Seks Sorusu Afallattı!

Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Yusuf Güney'e Sorduğu Seks Sorusu Afallattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.05.2024 - 14:20

Cinsiyet geçiş süreci boyunca dikkatleri daha da üzerine çeken Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Mika'nın diğer konuk Yusuf Güney'e sorduğu 'Astral seyahatte seks nasıl?' sorusu duyanları şoke etti. 

Peki sizce Yusuf Güney bu soruyu nasıl cevaplamıştır?

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TikTok'ta çektiği videolar ve kendine has danslarıyla kısa sürede adını epeyce geniş kitlelere duyuran Mika Can Raun gündemin vazgeçilmez isimlerinden oldu artık.

TikTok'ta çektiği videolar ve kendine has danslarıyla kısa sürede adını epeyce geniş kitlelere duyuran Mika Can Raun gündemin vazgeçilmez isimlerinden oldu artık.

Yaptırdığı estetiklerle eski halinden eser bırakmayan sosyal medya fenomeninin beyin yakan paylaşımları da bitmek tükenmek bilmiyor desek yeridir.

Yaptırdığı estetiklerle eski halinden eser bırakmayan sosyal medya fenomeninin beyin yakan paylaşımları da bitmek tükenmek bilmiyor desek yeridir.

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika'nın görenleri dumur eden son hali de zaman zaman dikkatlerden kaçmıyor.

Yaptığı açıklamalarla duyanlara "şaka mıığğğ?" dedirtmekten geri kalmayan Mika geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuklarından biri oldu.

Yaptığı açıklamalarla duyanlara "şaka mıığğğ?" dedirtmekten geri kalmayan Mika geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuklarından biri oldu.

Şu sıralar astral seyahat açıklamalarıyla beynimi çorbaya çeviren şarkıcı Yusuf Güney de konuklar arasındaydı. Bu ikilinin bir araya geldiği anlar elbette ortalığı yıktı geçti.

Şu sıralar astral seyahat açıklamalarıyla beynimi çorbaya çeviren şarkıcı Yusuf Güney de konuklar arasındaydı. Bu ikilinin bir araya geldiği anlar elbette ortalığı yıktı geçti.

"Bir şey soracağım ama yanlış anlaşılmasın" diyerek konuya giren Mika'dan Yusuf Güney'e "Astral seyahatte seks nasıl?" diye bir soru geldi.

"Bir şey soracağım ama yanlış anlaşılmasın" diyerek konuya giren Mika'dan Yusuf Güney'e "Astral seyahatte seks nasıl?" diye bir soru geldi.
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Diğer evrende 100 yaşında sevgilisinin olduğunu söyleyerek şoke eden Güney'den direkt "Yok" cevabı geldi.

Diğer evrende 100 yaşında sevgilisinin olduğunu söyleyerek şoke eden Güney'den direkt "Yok" cevabı geldi.

Mika da bunun üzerine 'Aaa, çok garip! Bu dünyada önemsenin şeylerden biri ya' diyerek şaşkınlık yaşadı.

Seksin olmamasının nedenini "Beden yok" diyerek açıklayan Güney'den "sadece saf sevgi var orada. Başka hiçbir duygu yok. Korku yok, kaygı yok" yanıtı geldi.

Seksin olmamasının nedenini "Beden yok" diyerek açıklayan Güney'den "sadece saf sevgi var orada. Başka hiçbir duygu yok. Korku yok, kaygı yok" yanıtı geldi.

Tabii bununla da yetinmeyen Yusuf Güney'in "merak ettiğin sorular bu mu yani?" çıkışı herkesi kahkahalara boğdu.

Tabii bununla da yetinmeyen Yusuf Güney'in "merak ettiğin sorular bu mu yani?" çıkışı herkesi kahkahalara boğdu.

O anları da izlemek isteyenler için bölümün kesitini buraya bırakıyorum:

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garibann

72 huri li yer vardı bide oradan fiyat alalım o zaman