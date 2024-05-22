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Ünlü Şef Arda Türkmen'in Babalığını Öne Çıkararak Yaptığı Paylaşım Birilerine Gönderme Olarak Algılandı!

Ünlü Şef Arda Türkmen'in Babalığını Öne Çıkararak Yaptığı Paylaşım Birilerine Gönderme Olarak Algılandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.05.2024 - 13:27

Yaptığı tariflerle gönüllere taht kuran Arda Türkmen sosyal medyanın da yoğun ilgi gören isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde bir hayli hareketli geçen İstanbul gecelerinden sonra yaptığı paylaşımla dikkat çeken ünlü şefin kızıyla fotoğrafına yazdıkları manidar bulundu.

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Ünlü şef Arda Türkmen hem sunduğu yemek programıyla hem de katıldığı programlarda çıkardığı lezzetlerle kalplere kocaman bir taht kurdu

Ünlü şef Arda Türkmen hem sunduğu yemek programıyla hem de katıldığı programlarda çıkardığı lezzetlerle kalplere kocaman bir taht kurdu

Sadece kariyeriyle adından söz ettiren sempatik şef, iki yıl aşk yaşadığı Melodi Elbirliler ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sadece kariyeriyle adından söz ettiren sempatik şef, iki yıl aşk yaşadığı Melodi Elbirliler ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

O günden bu yana magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin kameralardan uzak yaşadığı evlilikleri de görenlere "nazar değmesin" dedirtiyor.

O günden bu yana magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin kameralardan uzak yaşadığı evlilikleri de görenlere "nazar değmesin" dedirtiyor.

2022 yılının Kasım ayında çekirdek ailelerini büyüten Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen kızları Ada'yı kucaklarına almıştı.

2022 yılının Kasım ayında çekirdek ailelerini büyüten Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen kızları Ada'yı kucaklarına almıştı.

Ünlü şef de müjdeli haberi 'Biz bugün 3 olduk… kızımız Siena Ada Türkmen, ailemize hoşgeldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz' diyerek duyurmuştu.

O günden bu yana artık minik kızıyla da beraber tezgah başına geçerek gözlerimizden kalpler çıkaran Türkmen sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

O günden bu yana artık minik kızıyla da beraber tezgah başına geçerek gözlerimizden kalpler çıkaran Türkmen sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Sevimli kızınının uyuduğu anları ölümsüzleştiren Türkmen görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran kareyi "Sahip olacağım yüzlerce sıfattan daha kıymetli bu sıfat… 🧿 🙏❤️" notuyla paylaştı.

Sevimli kızınının uyuduğu anları ölümsüzleştiren Türkmen görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran kareyi "Sahip olacağım yüzlerce sıfattan daha kıymetli bu sıfat… 🧿 🙏❤️" notuyla paylaştı.
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Bu kareyi post attıktan sonra bir de Instagram hikayesine ekleyen Arda Türkmen'in "Ünlülerin akın ettiği gecede neler yaşandı" notlu paylaşımının da birilerine gönderme olduğu düşünüldü.

Bu kareyi post attıktan sonra bir de Instagram hikayesine ekleyen Arda Türkmen'in "Ünlülerin akın ettiği gecede neler yaşandı" notlu paylaşımının da birilerine gönderme olduğu düşünüldü.

Hatırlarsanız bir mekanın çıkışında görüntülenen Çağatay Ulusoy'un "herkes vardı" açıklaması öne çıkmıştı.

Hatırlarsanız bir mekanın çıkışında görüntülenen Çağatay Ulusoy'un "herkes vardı" açıklaması öne çıkmıştı.

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