Ünlü Şef Arda Türkmen'in Babalığını Öne Çıkararak Yaptığı Paylaşım Birilerine Gönderme Olarak Algılandı!

Ünlü şef de müjdeli haberi 'Biz bugün 3 olduk… kızımız Siena Ada Türkmen, ailemize hoşgeldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz' diyerek duyurmuştu.