Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Son Hali Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Son Hali Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!
Cinsiyet geçiş süreciyle sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçirdiği estetiklerle eski halinden eser kalmayan Mika'nın son hali 'şaka mı?' dedirtti!
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Aranızda sosyal medya kullanıp da Mika Can Raun'u tanımayan adını duymayan kaldı mı? Eminim kendisini tanımayanlar bile, keşfetlerinde gezerken birkaç rastlamıştır.
TikTok'ta çektiği kısa videolarla inanılmaz bir tanınırlık elde eden Mika, bir anda twerk atıp ardından da kafiyeli cümleler söylemesiyle hafızalara kazındı.
Hem TikTok hem de Instagram'da epey popüler hale gelmeye başladıktan sonra yavaş yavaş değişmeye başladığına tanıklık ettik.
Değişmek derken, çılgın halleri değil elbette! Estetik furyasına dahil olan Mika gün aşırı bıçak altına yatmaya başladı.
Kendine has danslarıyla değil geçirdiği değişimle konuşmaya başladığımız Mika kısa sürede bambaşka birine dönüştü.
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Yüzünü bir türlü göstermediği gizemli sevgilisi Batu'yla durmadan yeni paylaşımlar yapıp adlarını vücutlarına kazıtan ikilinin anlamakta güçlük çektiğimiz videoları da oluyor.
Belki hatırlarsanız, Mika durmadan elini-ayağını öpüp kokladığı sevgilisi Batu'yla Tayland tatiline gitmiş ardından bir süre kayıplara karışmıştı.
Sesi soluğu birden kesilen Mika'nın günlerce post ve story atmamasının nedeni de bir süre sonra ortaya çıktı. Popüler fenomen cinsiyet geçiş ameliyatı oldu!
O günden sonra dişil enerjisi daha da tavan yapan Mika Raun'un değişimi herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor.
Profesyonel makyaj artisti Melis Deniz, Mika Raun'a makyaj yaptığı yeni bir video paylaştı. Mika'nın makyajlı ve son halini görenlerden yorum yağmuru yağdı adeta!
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Hadi gelin, Mika'nın videosuna gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim... 👇
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