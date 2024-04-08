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Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Son Hali Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!

Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Son Hali Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.04.2024 - 14:04

Cinsiyet geçiş süreciyle sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçirdiği estetiklerle eski halinden eser kalmayan Mika'nın son hali 'şaka mı?' dedirtti!

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Aranızda sosyal medya kullanıp da Mika Can Raun'u tanımayan adını duymayan kaldı mı? Eminim kendisini tanımayanlar bile, keşfetlerinde gezerken birkaç rastlamıştır.

Aranızda sosyal medya kullanıp da Mika Can Raun'u tanımayan adını duymayan kaldı mı? Eminim kendisini tanımayanlar bile, keşfetlerinde gezerken birkaç rastlamıştır.

TikTok'ta çektiği kısa videolarla inanılmaz bir tanınırlık elde eden Mika, bir anda twerk atıp ardından da kafiyeli cümleler söylemesiyle hafızalara kazındı.

TikTok'ta çektiği kısa videolarla inanılmaz bir tanınırlık elde eden Mika, bir anda twerk atıp ardından da kafiyeli cümleler söylemesiyle hafızalara kazındı.

Hem TikTok hem de Instagram'da epey popüler hale gelmeye başladıktan sonra yavaş yavaş değişmeye başladığına tanıklık ettik.

Hem TikTok hem de Instagram'da epey popüler hale gelmeye başladıktan sonra yavaş yavaş değişmeye başladığına tanıklık ettik.

Değişmek derken, çılgın halleri değil elbette! Estetik furyasına dahil olan Mika gün aşırı bıçak altına yatmaya başladı.

Değişmek derken, çılgın halleri değil elbette! Estetik furyasına dahil olan Mika gün aşırı bıçak altına yatmaya başladı.

Kendine has danslarıyla değil geçirdiği değişimle konuşmaya başladığımız Mika kısa sürede bambaşka birine dönüştü.

Kendine has danslarıyla değil geçirdiği değişimle konuşmaya başladığımız Mika kısa sürede bambaşka birine dönüştü.
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Yüzünü bir türlü göstermediği gizemli sevgilisi Batu'yla durmadan yeni paylaşımlar yapıp adlarını vücutlarına kazıtan ikilinin anlamakta güçlük çektiğimiz videoları da oluyor.

Yüzünü bir türlü göstermediği gizemli sevgilisi Batu'yla durmadan yeni paylaşımlar yapıp adlarını vücutlarına kazıtan ikilinin anlamakta güçlük çektiğimiz videoları da oluyor.

Belki hatırlarsanız, Mika durmadan elini-ayağını öpüp kokladığı sevgilisi Batu'yla Tayland tatiline gitmiş ardından bir süre kayıplara karışmıştı.

Belki hatırlarsanız, Mika durmadan elini-ayağını öpüp kokladığı sevgilisi Batu'yla Tayland tatiline gitmiş ardından bir süre kayıplara karışmıştı.

Sesi soluğu birden kesilen Mika'nın günlerce post ve story atmamasının nedeni de bir süre sonra ortaya çıktı. Popüler fenomen cinsiyet geçiş ameliyatı oldu!

Sesi soluğu birden kesilen Mika'nın günlerce post ve story atmamasının nedeni de bir süre sonra ortaya çıktı. Popüler fenomen cinsiyet geçiş ameliyatı oldu!

Detayları da burada anlatmıştık 👇

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O günden sonra dişil enerjisi daha da tavan yapan Mika Raun'un değişimi herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor.

O günden sonra dişil enerjisi daha da tavan yapan Mika Raun'un değişimi herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor.

Profesyonel makyaj artisti Melis Deniz, Mika Raun'a makyaj yaptığı yeni bir video paylaştı. Mika'nın makyajlı ve son halini görenlerden yorum yağmuru yağdı adeta!

Profesyonel makyaj artisti Melis Deniz, Mika Raun'a makyaj yaptığı yeni bir video paylaştı. Mika'nın makyajlı ve son halini görenlerden yorum yağmuru yağdı adeta!
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Hadi gelin, Mika'nın videosuna gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim... 👇

Hadi gelin, Mika'nın videosuna gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim... 👇

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