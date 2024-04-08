Demet Şener, Maddi Durumunu Bahane Ederek Oğlunun Nafakasının İptalini İsteyen İbrahim Kutluay'ı Tiye Aldı
Demet Şener, Maddi Durumunu Bahane Ederek Oğlunun Nafakasının İptalini İsteyen İbrahim Kutluay'ı Tiye Aldı
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Bir dönem magazinin en sansasyon yaratan aşklarından birini yaşayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın olaylı birlikteliği dillerden düşmüyordu.
O dönem Demet Akalın'ı aldattığı konuşulan İbrahim Kutluay ve tescilli güzel Demet Şener 2005 yılında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çiftin bu evliliklerinden İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Uzun yıllar beraber olan ikili hakkındaki iddialarsa bitmek tükenmek bilmedi.
Evliliklerine nazar değdiği söylenen Demet Şener 2016 yılında bombayı patlatmış, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' ve 'aldatıldığını' öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu.
Boşanma davası çekişmeliye dönüştü ve mahkemenin bir sonuca bağlanması tam iki yıl sürdü. İhanete uğradığını anlatan Şener 2018 yılında davanın kazanan tarafı olmuştu.
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Davanın sonunda, Kutluay'ın iki çocuğuna 30'ar bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. İbrahim Kutluay ve Demet Şener boşansa da yaşadıkları polemikler bitmek tükenmek bilmedi.
Çocukları İrem ve Ömer için 59 bin 442 lira 5’er kuruştan toplam 118 bin 885 lira nafaka ödeyen eski basketbolcu, ekonomik durumunun kötüye gittiğini savunarak Real Madrid'e transfer olan oğlunun nafakasının kesilmesi için Şener'e dava açtı.
Kendisi gibi basketbolcu olan oğlunun artık kendi hayatını idame ettirebileceğini öne süren Kutluay'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Demet Şener ise "birçok gayrimenkulu olan İbrahim Kutluay’ın bunlardan geliri dahi aylık 400-500 bin lira arasındadır" diyerek tepki gösterdi.
Konuyla ilgili ilk kez Kanal D Haber'e açıklamalarda bulunan Demet Şener nafaka krizi sonrasında söyledikleriyle dikkat çekti tabii.
Olayın ardından telefon görüşmesi yapan Demet Şener, "Bunca yıllık profesyonel, Türkiye'nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan NBA'e kadar giden İbrahim Kutluay'ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm" dedi.
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"Bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironiyle de kapatmış olayım, bayağı komik geliyor" diyen Şener eski kocasını fena ti'ye aldı.
Yurt dışında yaşayan oğlunun durumu hakkında konuşan Demet Şener, "Ben her üç haftada bir Ömer'in yanındayım, bütün ihtiyaçlarını gittiğimde karşılıyorum. Ömer'in Real Madrid'den aldığı herhangi bir maaş yoktur" dedi.
Ünlü güzel sözlerini "Zaten Ömer'in velayeti bendedir. Bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekir" diyerek bitirdi.
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