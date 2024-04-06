Ekonomik Durumunun Kötüye Gittiğini Savunan İbrahim Kutluay Eski Eşi Demet Şener'e Nafaka Davası Açtı

“Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener’in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener’in mali gücü müvekkilden fazladır. Müvekkilin içinde bulunduğu ekonomik zorluk, Şener’in de mali gücü göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilin eski eşine çocukları için nafaka ödemesi hukuka aykırıdır. Bu nedenle Ömer Kutluay’a ödenen 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılmasını, aksi takdirde nafakanın azaltılmasını talep ediyoruz.'