Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ekonomik Durumunun Kötüye Gittiğini Savunan İbrahim Kutluay Eski Eşi Demet Şener'e Nafaka Davası Açtı

Ekonomik Durumunun Kötüye Gittiğini Savunan İbrahim Kutluay Eski Eşi Demet Şener'e Nafaka Davası Açtı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.04.2024 - 12:08

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, boşandığı eşi Demet Şener'e dava açtı. Ekonomik durumunun kötüye gittiğini öne süren Kutluay, oğlu için ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Magazin dünyasının her dönemine damgasını vuran ilişkiler ve evlilikler vardır. Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisi işte bu çiftlerin başında gelen isimlerden.

Magazin dünyasının her dönemine damgasını vuran ilişkiler ve evlilikler vardır. Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisi işte bu çiftlerin başında gelen isimlerden.

2002 yılında evlecekleri haberi kulislerde konuşulmaya başlanan ünlü çift 2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu bir düğünle dünyaevine girmişti

2002 yılında evlecekleri haberi kulislerde konuşulmaya başlanan ünlü çift 2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu bir düğünle dünyaevine girmişti

Haklarında sürekli farklı iddialar çıkan, Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu evliliklerinden İrem ve Ömer isimli iki çocukları olmuştu.

Haklarında sürekli farklı iddialar çıkan, Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu evliliklerinden İrem ve Ömer isimli iki çocukları olmuştu.

2000'lı yılların başında Demet Akalın'la ilişki yaşarken gönlünü Demet Şener'e kaptırdığı iddia edilen Kutluay'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı.

2000'lı yılların başında Demet Akalın'la ilişki yaşarken gönlünü Demet Şener'e kaptırdığı iddia edilen Kutluay'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı.

Bardağı taşıran son damla ise 2016 yılında gelmişti. Demet Şener 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürmüş ve boşanma davası açmıştı.

Bardağı taşıran son damla ise 2016 yılında gelmişti. Demet Şener 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürmüş ve boşanma davası açmıştı.

Çekişmeli süren boşanma davası tam iki yıl sürmüş ama Şener 2018 yılında kazanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şener boşanma davasıyla ilgili yaptığı "Kendi adıma konuşayım, ben sevilmediğim yerde hiçbir zaman durmam. Zaten aldatmayı duyduğum anda bir saniye bile düşünmedim. Dört yıl, 2012’den beri bir yalanın içinde yaşamışım. Herhalde ilişkileri o dönem başlamış" açıklamasıyla da herkesi şoke etmişti.

Şener boşanma davasıyla ilgili yaptığı "Kendi adıma konuşayım, ben sevilmediğim yerde hiçbir zaman durmam. Zaten aldatmayı duyduğum anda bir saniye bile düşünmedim. Dört yıl, 2012’den beri bir yalanın içinde yaşamışım. Herhalde ilişkileri o dönem başlamış" açıklamasıyla da herkesi şoke etmişti.

2018'de ihanet yüzünden bittiği söylenen evliliğin perde arkasındaki isim de Edwina Sponza'dı. İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yasak aşk yaşadığı söylentileri çok konuşuldu o dönem.

2018'de ihanet yüzünden bittiği söylenen evliliğin perde arkasındaki isim de Edwina Sponza'dı. İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yasak aşk yaşadığı söylentileri çok konuşuldu o dönem.

Boşansalar da aralarında gerilim hiçbir zaman bitmeyen Demet Şener, eski eşi hakkında sorumsuzluk iddialarını ortaya atmış ve "Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” demişti.

Boşansalar da aralarında gerilim hiçbir zaman bitmeyen Demet Şener, eski eşi hakkında sorumsuzluk iddialarını ortaya atmış ve "Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” demişti.

'Bunun protokolde yazması mı gerekir? 'Oğlum gel, neyse yaparız' demesi lazım. 'Git annen yapsın, git annen alsın' ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım '

Mahkeme boşanma sonrasında İbrahim Kutluay’ın iki çocuğuna 30 bin lira iştirak nafakası ödemesini hükmetmişti.

Mahkeme boşanma sonrasında İbrahim Kutluay’ın iki çocuğuna 30 bin lira iştirak nafakası ödemesini hükmetmişti.

Eski basketbolcunun Ömer ve İrem'e ödediği nafaka, günümüzde 59 bin 442 lira 5’er kuruştan toplam 118 bin 885 liraya denk geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Babasının izinden gidererek basketbola yöneleyen Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer olmuş ve burs almaya başlamıştı. Kutluay ise eğitim ve konaklama masraflarının kulüp tarafından karşıladığı oğlunun nafakasının kesilmesi için eski eşi Şener'e dava açtı.

Babasının izinden gidererek basketbola yöneleyen Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer olmuş ve burs almaya başlamıştı. Kutluay ise eğitim ve konaklama masraflarının kulüp tarafından karşıladığı oğlunun nafakasının kesilmesi için eski eşi Şener'e dava açtı.

Kutluay’ın avukatı Salim Baki, “Ömer’in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir. Müvekkilim, tüm sağlık harcamalarını da karşılamaktadır. Çocuğun artık kendi gelirinin de bulunduğu göz önüne alınırsa, annesinin müvekkilden alacağı bir nafakaya ihtiyacı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Aktif geliri olmadığı öne sürülen Kutluay'ın dilekçesinde Demet Şener'in ekonomik durumunun daha iyi olduğu da belirtilmiş:

Aktif geliri olmadığı öne sürülen Kutluay'ın dilekçesinde Demet Şener'in ekonomik durumunun daha iyi olduğu da belirtilmiş:

“Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener’in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener’in mali gücü müvekkilden fazladır. Müvekkilin içinde bulunduğu ekonomik zorluk, Şener’in de mali gücü göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilin eski eşine çocukları için nafaka ödemesi hukuka aykırıdır. Bu nedenle Ömer Kutluay’a ödenen 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılmasını, aksi takdirde nafakanın azaltılmasını talep ediyoruz.'

Söz konusu isteğe tepki gösteren Demet Şener ise davanın reddini isteyerek avukatına başvurdu.

Söz konusu isteğe tepki gösteren Demet Şener ise davanın reddini isteyerek avukatına başvurdu.

Şener’in avukatı Esra Ceren Üçerler ise “İbrahim Kutluay’ın aylık gelirinin 50 bin lira olduğu asılsızdır. Aksine birçok gayrimenkulu olan İbrahim Kutluay’ın bunlardan geliri dahi aylık 400-500 bin lira arasındadır. Ömer Kutluay’ın Real Madrid ile imzalı bir sözleşmesi yoktur, bu kulüpten para almamaktadır. Böylesi bir durumda babasının bu desteği esirgemesi kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?