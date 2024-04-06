Ekonomik Durumunun Kötüye Gittiğini Savunan İbrahim Kutluay Eski Eşi Demet Şener'e Nafaka Davası Açtı
Ekonomik Durumunun Kötüye Gittiğini Savunan İbrahim Kutluay Eski Eşi Demet Şener'e Nafaka Davası Açtı
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, boşandığı eşi Demet Şener'e dava açtı. Ekonomik durumunun kötüye gittiğini öne süren Kutluay, oğlu için ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti.
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Magazin dünyasının her dönemine damgasını vuran ilişkiler ve evlilikler vardır. Demet Şener ve İbrahim Kutluay ikilisi işte bu çiftlerin başında gelen isimlerden.
2002 yılında evlecekleri haberi kulislerde konuşulmaya başlanan ünlü çift 2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu bir düğünle dünyaevine girmişti
Haklarında sürekli farklı iddialar çıkan, Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bu evliliklerinden İrem ve Ömer isimli iki çocukları olmuştu.
2000'lı yılların başında Demet Akalın'la ilişki yaşarken gönlünü Demet Şener'e kaptırdığı iddia edilen Kutluay'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı.
Bardağı taşıran son damla ise 2016 yılında gelmişti. Demet Şener 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürmüş ve boşanma davası açmıştı.
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Şener boşanma davasıyla ilgili yaptığı "Kendi adıma konuşayım, ben sevilmediğim yerde hiçbir zaman durmam. Zaten aldatmayı duyduğum anda bir saniye bile düşünmedim. Dört yıl, 2012’den beri bir yalanın içinde yaşamışım. Herhalde ilişkileri o dönem başlamış" açıklamasıyla da herkesi şoke etmişti.
2018'de ihanet yüzünden bittiği söylenen evliliğin perde arkasındaki isim de Edwina Sponza'dı. İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yasak aşk yaşadığı söylentileri çok konuşuldu o dönem.
Boşansalar da aralarında gerilim hiçbir zaman bitmeyen Demet Şener, eski eşi hakkında sorumsuzluk iddialarını ortaya atmış ve "Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” demişti.
Mahkeme boşanma sonrasında İbrahim Kutluay’ın iki çocuğuna 30 bin lira iştirak nafakası ödemesini hükmetmişti.
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Babasının izinden gidererek basketbola yöneleyen Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer olmuş ve burs almaya başlamıştı. Kutluay ise eğitim ve konaklama masraflarının kulüp tarafından karşıladığı oğlunun nafakasının kesilmesi için eski eşi Şener'e dava açtı.
Aktif geliri olmadığı öne sürülen Kutluay'ın dilekçesinde Demet Şener'in ekonomik durumunun daha iyi olduğu da belirtilmiş:
Söz konusu isteğe tepki gösteren Demet Şener ise davanın reddini isteyerek avukatına başvurdu.
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