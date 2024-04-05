Yolunu Gözlediği Kızını Kucağına Alan Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece'den İlk Paylaşım Geldi
Yolunu Gözlediği Kızını Kucağına Alan Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece'den İlk Paylaşım Geldi
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Oyunculuk yetenekleriyle hem güldüren hem de ağlatan Eda Ece canlandırdığı her karakterle beğeni toplamış ancak Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle efsane olmuştu.
Oyunculuğu bir yana güzelliği ve sempatik halleriyle de gönülleri fetheden ünlü oyuncunun özel yaşamı gıpta ettiren cinsten. Ece, Yasak Elma final yaptıktan sonra uzun zamandır birliktelik yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Romantik ve eğlenceli pozlarıyla adeta düşman çatlatan çift 21 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'da lüks bir otelde nikah masasına oturmuştu.
Yıldızlar geçidinin yaşandığı yılın düğünü magazin gündeminde epey konuşuldu tabii. Evlilik haberiyle sevenlerini mutlu eden güzel oyuncudan bir de müjdeli haber gelmişti.
Düğünden kısacık bir zaman sonra hamilelik iddiaları yayılmış, Eda Ece de üzerinden çok geçmeden bu haberleri doğrulamıştı.
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Zaman zaman yaptığı hamilelik itiraflarıyla bizleri güldüren Eda Ece "Tehlikenin farkında mısınız?" diyerek kahvaltıda sütlü nuriye yediğini bile anlatmıştı.
Kızına kavuşmak için gün sayan Eda Ece'nin son hamilelik pozunu 31 Mart seçim gününde yaptığı göndermeli kareyle görmüştük.
Bebeğin artık eli kulağında dediğimiz anlarda güzel haber geldi! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızları 4 Nisan'da dünyaya geldi.
Ünlülerin doğumunun ardından beklediğimiz ilk konu ise elbette taze anne ve babadan gelecek olan ilk paylaşımlar.
Kızını kucağına almanın sevincini yaşayan Ece ilk paylaşımında "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine" diyerek mutluluğunu paylaştı.
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Bu duygusal anlarda bile takipçilerini güldüren Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Annesinin bir videosunu yayınlayan ünlü oyuncunun "annem adının koyulmadığını fark edince" paylaşımı da kırdı geçirdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Acaba Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in kızları Mina İpek kime benzeyecek?
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