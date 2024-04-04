O Halini Tanıyabilir misiniz? Müzik Listelerini Çalkalayan Zeynep Bastık Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı
O Halini Tanıyabilir misiniz? Müzik Listelerini Çalkalayan Zeynep Bastık Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı
Mabel Matiz imzalı 'Lan' şarkısıyla global listeleri altını üstüne getiren Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Yakın arkadaşının doğum gününü kutlarken çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcının minik halini görmelisiniz...
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Zeynep Bastık, elindeki mikrofonu ve oturduğu deri koltuğunda yaptığı cover'ları sayesinde kısa sürede inanılmaz bir kitle tarafında tanındı.
Sırf bu şekilde tanındı diye pek çok kişinin "Cover Kraliçesi" olarak adlandırdığı Bastık'ın konserleri de epey yoğun geçiyor.
Genç şarkısının 8 Mart günü piyasaya sürdüğü son teklisi ‘Lan’ adlı parça ortalığı kasıp kavurdu desek yeridir. Müzik listelerine bomba gibi gibi giren şarkı üç dijital platformda da zirveye oturdu.
Sözü ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı olarak tarihe adını yazdırdı.
Kariyeriyle magazin dünyasının en sık konuşulan isimlerden olan Zeynep Bastık özel hayatıyla da dikkat çekiyor biliyorsunuz ki.
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Attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olmaya başlayan ünlü şarkıcının 31 Mart seçimlerinde sıra beklemek istemeyip yerine asistanını dikmesi de tepkilerin odağı olmuştu.
Her gün olduğu bugün de sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşımlarda bulunan Bastık'tan ilk olarak spor pozu geldi.
Ardından methiyeler düzdüğü ve "hayattaki ilk arkadaşım" dediği çocukluk arkadaşının doğum gününü kutladı.
Zeynep Bastık doğum gününü kutladığı arkadaşıyla 1998 yılından kalan küçüklük pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcının bu halleri de gözlerden kalpler çıkardı.
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