Arkadaşlarının Kendisini "Türkiye'nin En İyi Müzisyenlerinden" İlan Ettiğine İnanan Sinan Akçıl'a Yorum Yağdı

31 Mart yerel seçimlerinde İBB adayı Murat Kurum'a olan desteğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl yine gündeme damgasını vuran bir açıklamayla dikkat çekti. Sıcak gündeme dair sürekli açıklamaya yapan Akçıl, ünlü arkadaşlarının kendisini arayıp 'Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden birisin' dediklerini iddia edince goygoy malzemesi oldu.