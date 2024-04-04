Arkadaşlarının Kendisini "Türkiye'nin En İyi Müzisyenlerinden" İlan Ettiğine İnanan Sinan Akçıl'a Yorum Yağdı
Arkadaşlarının Kendisini "Türkiye'nin En İyi Müzisyenlerinden" İlan Ettiğine İnanan Sinan Akçıl'a Yorum Yağdı
31 Mart yerel seçimlerinde İBB adayı Murat Kurum'a olan desteğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl yine gündeme damgasını vuran bir açıklamayla dikkat çekti. Sıcak gündeme dair sürekli açıklamaya yapan Akçıl, ünlü arkadaşlarının kendisini arayıp 'Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden birisin' dediklerini iddia edince goygoy malzemesi oldu.
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Magazin gündemine dair en çok konuştuğumuz isimlerden biri olan Sinan Akçıl, her açıklamasıyla ayrı bir olay yaratmaya devam ediyor.
31 Mart günü yapılan yerel seçimlerden önce Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı besteleyen Sinan Akçıl desteğini de açıkça duyurmuştu.
Tüm bu süreçte pek çok kişiyle laf dalaşına giren Sinan Akçıl'ın en dikkat çeken tartışması da Ekrem İmamoğlu'na desteğini veren Seren Serengil'le oldu.
Akçıl'ın kendisine "yazık bu kızcağıza" demesini affetmeyen Serengil'in "Ya ne dönek bi' adamsın" çıkışı da tartışmanın ateşini harladı.
Akçıl, Van'daki olaylardan sonra geçtiğimiz gün Esenyurt'ta Dem Partili olduğu iddia edilen bir grubun, Türk Bayrağı ve MHP Bayrağı bulunan evleri taşlamasına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.
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Ardından bir yazılı açıklama yapan Sinan Akçıl çok ünlü arkadaşlarının kendisini arayıp "Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden birisin, girme şu vatan, millet, siyaset işine" dediği iddiası sosyal medyadanın diline düştü.
Akçıl'a ülkemizin en büyük müzisyenlerinden biri olduğunun söylenmesi üzerine goygoycular harekete geçti!
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