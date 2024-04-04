Taburcu Olmadı mı? Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural "Doğru Olmayan Bilgiler" Diyerek Açıkladı!
Taburcu Olmadı mı? Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural "Doğru Olmayan Bilgiler" Diyerek Açıkladı!
Yeşilçam efsanelerinden Kadir İnanır beyin damarına atan pıhtı sonucu inme geçirmişti. Tedavisi tüm hızıyla devam eden usta oyuncunun taburcu olduğu iddiaları yayılmıştı. Bu haberlerin ardından 'doğru olmayan bilgiler' diyerek açıklama yapan Jülide Kural, eşi Kadir İnanır'ın son durumunu paylaştı!
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Rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam'ın jönlerinden biri haline gelen Kadir İnanır son günlerde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
24 Mart'ta Beykoz'daki evinde fenalaşarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın beynine pıhtı atması sonu inme geçirdiği belirtilmişti.
Bilinci kapalı şekilde getirildiği hastanede acil olarak ameliyata alınmış tedbir amaçlı entübe edilerek yoğun bakım servisine yatırılmıştı.
Sağlık durumu anbean takip edilen ünlü oyuncunun doktoru Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisinde tedavisi sürecek" açıklamasını yapmıştı.
Bugün (4 Nisan) Kadir İnanır cephesinden sevenlerini mutlu eden bi haber paylaşıldı. Yazılanlara göre İnanır taburcu oldu.
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Tedavi süreci boyunca bir an olsun eşinin yanından ayrılmayan ve sosyal medyadan takipçilerini bildiren Jülide Kural, "doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı" diyerek yeni bir açıklama yaptı.
Kural, 'Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' ifadelerini kullandı.
Ayrıca paylaşımına "Tüm bu zorlu süreçlere inat o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki'" notunu düşen Jülide Kural'ın hayat arkadaşı Kadir İnanır'ı övmelere doyamaması da dikkatlerden kaçacak gibi değildi!
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