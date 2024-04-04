Taburcu Olmadı mı? Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural "Doğru Olmayan Bilgiler" Diyerek Açıkladı!

Yeşilçam efsanelerinden Kadir İnanır beyin damarına atan pıhtı sonucu inme geçirmişti. Tedavisi tüm hızıyla devam eden usta oyuncunun taburcu olduğu iddiaları yayılmıştı. Bu haberlerin ardından 'doğru olmayan bilgiler' diyerek açıklama yapan Jülide Kural, eşi Kadir İnanır'ın son durumunu paylaştı!