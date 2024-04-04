İnme Geçiren Kadir İnanır'dan Sevenlerine İyi Haber: Taburcu Edildi
İnme Geçiren Kadir İnanır'dan Sevenlerine İyi Haber: Taburcu Edildi
Türk sinemasının mihenk taşlarından 74 yaşındaki usta aktör Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.
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İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak nöroloji servisine alındı.
Sonra da yakınlarıyla temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan usta oyuncu bugün hastaneden taburcu oldu.
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